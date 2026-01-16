Комисията по конституционни и правни въпроси започна работа, след като отвтория опит събра кворум. продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс.

Правната парламентарна комисия разглежда на първо четене законопроекти, свързани с Комисията за противодействие на корупцията – на "ДПС - Ново начало", на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", както и на ГЕРБ-СДС за промени в Закона за Сметната палата.

След това депутатите ще продължат с второто четене на общия законопроект за промени в Изборния кодекс, текстове от който бяха приети вчера и се отнасят до оптичните устройства за сканиране на бюлетини.

Вчера беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот. Мнозинството в парламента предлага гласуване със сканиращи устройства.

Законопроектът на "ДПС - Ново начало" предвижда закриване на Комисията за противодействие на корупцията и отмяна на Закона за противодействие на корупцията. Предвижда се ДАНС да поеме разследващите функции за корупция.

ПП-ДБ предлагат КПК в настоящия ѝ вид да се закрие и на нейно място да бъде създадена Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Предвижда се два месеца от избора на членове на новата комисия да се създаде комисия за оценка на оперативните дела с участието на представители на ДАНС, МВР, прокуратурата и на новата Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси.

Третият законопроект предвижда закриване на антикорупционната комисия, като се предвижда функциите за разкриване на корупцията да се поемат от ГДБОП и следствието, а превенцията, декларациите за конфликт на интереси, за имущество да се прехвърлят към Сметната палата.

Не се прие предложението на Надежда Йорданова в дневния ред да влезе проект на декларация на 51-вото НС с призив за избор на нов главен прокурор.