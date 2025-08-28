Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20%

Продажбите на нови автомобили в Европа са се възстановили през юли благодарение на силното търсене на електрически и плъг-ин хибриди, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите, предаде ДПА.

Регистрациите на автомобили в Европейския съюз са нараснали с 7,4% на годишна база 914 680 през юли, компенсирайки спада от 7,3% през юни.

Данните показват годишно увеличение от 39,1% при продажбите на изцяло електрически автомобили и 14,3% при хибридните коли, като плъг-ин моделите отбелязват пети пореден месец на силен ръст - с 56,9%.

Продажбите на бензинови автомобили са намалели с 12%, а на дизелови - с 15,2%.

В България също е отчетен ръст в регистрациите на нови автомобили през юли. Делът на електрическите автомобили достига 5,8%, на хибридните - 3,5%, а на плъг-ин хибридите - 1,4%. Най-голям е делът на новорегистрираните автомобили с бензинов двигател - 81,7%, следвани от дизеловите - 7,7%.

През юли 2025 г. в страната са продадени общо 4706 нови автомобила, което представлява ръст от 20,5% спрямо същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение в продажбите на електрически и хибридни превозни средства. Продадените електромобили през месеца са 272, което е с 77,8% повече в сравнение с юли 2024 г. Плъг-ин автомобилите също отбелязват ръст – реализирани са 64 продажби или с 56,1% повече на годишна база. При хибридните автомобили увеличението е още по-голямо - 104,4% до 166 продадени бройки.

Повишават се и продажбите на автомобили с традиционни горива. През юли са продадени 3843 бензинови автомобила - с 15,8% повече спрямо същия период на миналата година, и 361 дизелови - с 16,5% повече на годишна база, сочат данните на сайта на европейската браншова асоциация.

Данните показват, че сред най-големите икономики търсенето на автомобили в Германия е нараснало с 11,1%, а в Испания - със 17,1%.

Междувременно Франция регистрира спад от 7,7%, а Италия - намаление от 5,1% в регистрациите.

За периода от началото на годината до юли регистрациите на автомобили в ЕС са намалели с 0,7% спрямо същия период на миналата година.

За периода януари – юли пазарният дял на изцяло електрическите автомобили е 15,6%. Регистрациите на хибридни автомобили заемат 34,7% от пазара и остават предпочитан избор сред потребителите в ЕС.

В същото време комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е намалял до 37,7% спрямо 47,9% за същия период през 2024 г.