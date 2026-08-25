Прокуратурата обвини мъж за закана за убийство с пистолет в столично заведение

Софийската районна прокуратура обвини 27-годишен мъж за закана с убийство, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Той е задържан за до 72 часа. Обвиняемият е осъждан и е извършил деянието по време на изпитателен срок.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23 август около 3:00 ч. в заведение в София обвиняемият с инициали И.Б. се е заканил с убийство на мъж, като насочил пистолет към него.

По случая се води разследване. Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в съда за постоянния арест на обвиняемия.

В началото на месеца СРП обвини мъж, попречил на полицай да изпълни служебните си задължения и предизвикал катастрофа с патрулна кола.