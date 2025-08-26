Прокуратурата започна разследване за незаконни гонки в София



Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство след репортажите на БНТ за нерегламентирани автомобилни състезания в столицата.

Разследването е за инцидент от 8 август, когато около 21:00 ч. на Околовръстния път – в отсечката от с. Герман към ж.к. „Младост“ – са извършени непристойни действия при управление на моторно превозно средство, които грубо нарушават обществения ред. Престъплението е квалифицирано по чл. 325, ал. 3 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Материалите са докладвани от „Пътна полиция“ – СДВР, а наблюдаващият прокурор е разпоредил незабавното образуване на наказателно производство. Делото е възложено на СДВР, като предстои разпит на свидетели, изготвяне на експертизи и приобщаване на документи.

Междувременно Столична община обяви, че ще бъдат закупени 20 нови камери за контрол на скоростта, които ще следят и за незаконни гонки.