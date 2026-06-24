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Променят движението в София заради отбелязването на Деня на Независимостта на САЩ

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Променя се организацията на движението в София заради отбелязването на Деня на Независимостта на САЩ. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

От 7.00 ч. до 24.00 ч. на 1 юли 2026 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва: по ул. "Козяк" в участъка между ул. "Елин връх" и бул. "Никола Вапцаров", по ул. "Алея проф. д-р Желязко Христов" в участъка между бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Козяк" и по ул. "Елиезер Папо" до УМБАЛ "Лозенец".

Забранява се движението на пътни превозни средства от 16.00 ч. до 24.00 ч. на 1 юли 2026 г. по ул. "Козяк" в участъка между ул. "Елин връх" и бул. "Никола Вапцаров", по ул. "Алея проф. д-р Желязко Христов" в участъка между бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Козяк" и по ул. "Елиезер Папо" до УМБАЛ "Лозенец", с изключение на пътни превозни средства, осъществяващи достъп до болница "Лозенец" при необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи.

#Ден на независимостта на САЩ #организация на движение #София

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