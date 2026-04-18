Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Протест на синдикати в Хърватия за по-високи заплати и пенсии

від БНТ , Източник: БТА
По света
хърватия предлага загреб седалище митническия съюз
Синдикати излязоха на протест в Загреб с искане за по-високи заплати и пенсии, предаде ХИНА. Бяха отправени призиви за по-честно разпределяне на печалбите, по-ниски цени на храните, по-достъпни жилища, по-добър жизнен стандарт и за общество, освободено от корупция и сива икономика.

Протестното шествие беше организирано от Съюза на независимите синдикати на Хърватия (СНСХ), Независимите хърватски синдикати (НХС) и Хърватската федерация на синдикатите (ХФС), заедно с Хърватския пенсионерски съюз (ХПС).

Няколко хиляди души от цяла Хърватия изразиха недоволството си, като използваха свирки и ударни инструменти, носеха разноцветни транспаранти и фланелки, шапки и знамена с имената на синдикатите и развяваха хърватски знамена.

На някои от транспарантите пишеше „Спрете данъка върху бедността“, „Пенсията ми е подаяние“, „Всичко поскъпна, тогава защо нашата работа не?“, „Градим лукс, живеем на намаления и разпродажби“, „Не всеки в (курортния хърватски град) Дубровник има апартамент“ и „Работодатели, оставането след края на работното време не е доброволчество“.

Синдикатите настояват за увеличение на минималната заплата до 1100 евро, на средната работна заплата – до 2200 евро, а на средните пенсии – до 1100 евро нето.

Преди началото на протеста синдикатите предупредиха, че кумулативната инфлация през последните пет години е достигнала 28 на сто, цените на храните са се увеличили с 47 процента, а цените на жилищата – с повече от 60 на сто.

От синдикатите допълниха, че между 2015 и 2024 г. нетната корпоративна печалба е нараснала с 336 процента, докато заплатите са били увеличени средно със само 72 процента.

#Хърватия #синдикати #протест

