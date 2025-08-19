Протест срещу клетките за телета!



Над 110 000 души в България поискаха да се забрани практиката новородени телета да се държат в тесни клетки. Подписите за забраната бяха внесени в кутии с нарисувани телета. Петицията вече е внесена в парламента.

На протеста хора и организации казаха, че животните са затворени, не могат да тичат, да играят или да общуват. Това им причинява огромен стрес – и накрая месото от тях е по-некачествено.

Междувременно учени прогнозират, че през 2025 г. светът ще стигне пика на консумация на месо, а все повече хора ще търсят алтернативни протеини – заради климата и отношението към животните.

Подобни дебати текат и в цяла Европа.