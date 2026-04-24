Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Чете се за: 03:30 мин.
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

"Провадия-Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2026 г. на церемония в Брюксел

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Знак за европейското наследство 2026 г. за Провадия - Солницата
Снимка: БТА
Най-ранният солодобивен и градски център в Европа – Провадия-Солницата – беше отличен със Знака за европейско наследство (ЗЕН) за 2026 г. на официална церемония в Брюксел. Събитието се проведе в Музея за изкуства и история и отбеляза 15 години от създаването на инициативата. С включването на новите обекти общият брой на носителите на отличието достига 80 в 23 европейски държави, съобщиха от Националния археологически институт с музей - БАН (НАИМ-БАН).

По думите им тази церемонията по връчване на отличията за 2026 г. е водещото събитие на Знака за европейско наследство и представлява кулминацията на процеса на подбор за 2025 г., обявен по-рано тази година.

В селекцията за 2025 г. са представени 13 нови обекта, които отразяват многообразието и дълбочината на споделената история и културен пейзаж на Европа. Избрани от независим експертен панел от 21 кандидати, тези обекти се открояват не само с историческото си значение, но и с ангажимента си към образованието, обществото и популяризирането на европейските ценности, особено сред по-младите поколения.

"Тези 13 новонаградени обекта въплъщават най-доброто от това, което представлява Знакът за европейско наследство. Те отразяват богатството на нашата споделена история, като всеки от тях отбелязва важен етап в изграждането на ангажирано, информирано и ориентирано към бъдещето общество, вкоренено в европейските ценности, които ценим. Във време на големи промени и сътресения наследството ни държи като котва. То ни помага да разберем откъде идваме, да осмислим къде сме днес и ни вдъхновява да изградим общността на утрешния ден. Никога не бива да подценяваме значението и потенциала на тези обекти: да помагат на гражданите да се свържат със своята идентичност и да видят отразена общата си история в местата, които Знакът за европейско наследство признава", каза комисарят по въпросите на междупоколенческата справедливост, младежта, културата и спорта Глен Микалеф.

Академик Васил Николов е представил значението на Провадия-Солницата за най-ранната европейска история и е благодарил на експертния панел, Бюрото на Знака и Европейската комисия за високата награда, присъдена на обекта.

„От създаването си, броят на отличените със Знака за европейско наследство е нараснал до 80 обекта в 23 европейски държави, образувайки жив музей на Европа, който отразява както многообразието на нейната история, така и единството на нейните ценности. Освен историческото си значение, те са динамични пространства, предлагащи изложби, семинари, екскурзоводски обиколки, представления и образователни програми, предназначени да насърчават диалога и критичното размишление, особено сред по-младата аудитория. По този начин те демонстрират, че споделеното наследство на Европа не е статично наследство, а непрекъснат процес на обмен, интерпретация и обновяване", заяви ръководителят на обекта акад. Васил Николов.

Знакът за европейско наследство е инициатива на Европейската комисия, подкрепена чрез програма „Творческа Европа“ и изпълнявана в сътрудничество с участващите държави членки. От 2011 г. насам Европейската комисия последователно подкрепя развитието на Знака за европейско наследство като водеща инициатива, засилвайки видимостта на споделеното наследство на Европа.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
3
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
6
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Любопитно

Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
„Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет читалища „Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет читалища
Чете се за: 01:27 мин.
Президентът Илияна Йотова разговаря с представители на читалищата Президентът Илияна Йотова разговаря с представители на читалищата
Чете се за: 02:50 мин.
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ) Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
НАСА представи новия си космически телескоп "Роман" НАСА представи новия си космически телескоп "Роман"
Чете се за: 03:32 мин.
Вярващите могат да се поклонят през частица от мощите на св. Новомъченик Лазар Български Вярващите могат да се поклонят през частица от мощите на св. Новомъченик Лазар Български
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен - Ормузкият проток остава затворен
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен -...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“ в Гълъбово
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Наградиха граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тръмп: "Имам всичкото време на света, но Иран не - часовникът...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
