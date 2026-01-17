Проверки на НАП в Шумен – засега няма установени нарушения и подадени сигнали

44 проверки са извършени от Националната агенция по приходите (НАП) по Закона за въвеждане на еврото в област Шумен от началото на годината. Досега няма установени нарушения, няма и подадени сигнали към приходната агенция. За част от извършените проверки все още тече срокът за предоставяне на документи.

Данъчните влязоха в ателие за изработка на ключове. Проверката не беше продължителна, но има ли нарушения, ще стане ясно след няколко дни. Шумен попада в обхвата на Териториалното данъчно поделение – Варна, където са извършени над 300 проверки. Установени са 12 нарушения, издадени са 8 наказателни постановления за 20 800 евро. В обектите, в които е установено неправомерно повишение цени, продължава наблюдението.