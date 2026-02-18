ПСС предупреждава за висока лавинна опасност на Витоша

Планинската спасителна служба при Българския червен кръст предупреждава за висока лавинна опасност на Витоша.

От там посочват, че падналият нов сняг върху слаба основа (пясък и суграшица) и силният до бурен вятър допринасят за множество спонтанни и предизвикани от хора лавини на различни изложения.

С оглед на очакваното динамично време през следващите дни от ПСС съветвам да се избягват високите части на планините, както и склоновете под билата, негативни форми, открити склонове и наклони над 30 градуса.