БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСС предупреждава за висока лавинна опасност на Витоша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Запази
лавина пакистан снежни бури съседен афганистан отнеха живота души
Слушай новината

Планинската спасителна служба при Българския червен кръст предупреждава за висока лавинна опасност на Витоша.

От там посочват, че падналият нов сняг върху слаба основа (пясък и суграшица) и силният до бурен вятър допринасят за множество спонтанни и предизвикани от хора лавини на различни изложения.

С оглед на очакваното динамично време през следващите дни от ПСС съветвам да се избягват високите части на планините, както и склоновете под билата, негативни форми, открити склонове и наклони над 30 градуса.

#ПСС #Витоша #лавина

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
4
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
5
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
6
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: У нас

Румен Спецов: Доставките на петрол за „Нефтохим" са регулярни и предвидими
Румен Спецов: Доставките на петрол за „Нефтохим" са регулярни и предвидими
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Силен вятър и снеговалежи следобед Силен вятър и снеговалежи следобед
Чете се за: 02:45 мин.
Заради обилния снеговалеж в Добрич, Тутракан и Разградска област обявиха неучебен ден за учениците Заради обилния снеговалеж в Добрич, Тутракан и Разградска област обявиха неучебен ден за учениците
Чете се за: 00:55 мин.
Декларации в парламента по повод 153 години от гибелта на Левски Декларации в парламента по повод 153 години от гибелта на Левски
Чете се за: 10:15 мин.
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
10549
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отвориха за движение автомагистрала “Тракия” Отвориха за движение автомагистрала “Тракия”
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ