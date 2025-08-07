ПСЖ над всички при номинираните футболисти за "Златната топка"

Станаха известни номинираните 30 футболисти, които ще се борят за най-добрия престижен индивидуален турнир – „Златната топка“. Победите в различните категории ще станат ясни на 22 септември през 2025 година на церемония в Париж., а за най-ценния трофей ще се конкурират имена като Усман Дембеле, Нуно Мендеш, Джанлуиджи Донарума, Дезире Дуе и Ашраф Хакими от Пари Сен Жермен, Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Педри и Рафиня от Барселона, Виктор Гьокереш от Арсенал, Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, Коул Палмър от Челси, Мохамед Салах от Ливърпул и други.

Именно парижани поставиха абсолютен рекорд, тъй имат 9 играчи, което е 1/3 от номинираните. Отново в класацията на място не намериха Кристиано Роналдо от Ал Насър и Лионел Меси от Интер Маями.

Ето кои са всички играчи, номинирани за „Златната топка“:

1.Усман Дембеле (ПСЖ и Франция)

2. Джанлуиджи Донарума (ПСЖ и Италия)

3.Джуд Белингам (Реал Мадрид и Англия)

4.Дезире Дуе (ПСЖ и Франция)

5.Дензъл Дъмфрис (Интер и Нидерландия)

6.Серу Гираси (Борусия Дортмунд и Гвинея)

7.Ерлинг Холанд (Манчестър Сити и Норвегия)

8.Виктор Гьокереш (Спортинг Лисабон, Арсенал и Швеция)

9.Ашраф Хакими (ПСЖ и Мароко)

10.Хари Кейн (Байерн Мюнхен и Англия)

11Хвича Кварацхелия (Наполи, ПСЖ и Грузия)

12.Роберт Левандовски (Барселона и Полша)

13.Алексис Мак Алистър (Ливърпул и Аржентина)

14.Лаутаро Мартинес (Интер и Аржентина)

15.Скот Мактоминей (Наполи и Шотландия)

16.Килиан Мбапе (Реал Мадрид и Франция)

17.Нуно Мендеш (ПСЖ и Португалия)

18.Жоао Невеш (ПСЖ и Португалия)

19.Педри (Барселона и Испания)

20.Коул Палмър (Челси и Англия)

21.Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен и Франция)

22.Рафиня (Барселона и Бразилия)

23.Деклан Райс (Арсенал и Англия)

24.Фабиан Руис (ПСЖ и Испания)

25.Върджил ван Дайк (Ливърпул и Нидерландия)

26.Винисиус (Реал Мадрид и Бразилия)

27.Мохамед Салах (Ливърпул и Египет)

28.Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Ливърпул и Германия)

29.Витиня (ПСЖ и Португалия)

30.Ламин Ямал (Барселона и Испания)

Известни са номинираните и за трофея „Кола“, който се връчва на играчи до 21 години.

Това са:

Пау Кубарси (Барселона)

Аюб Буади (Лил)

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)

Естевао (Челси)

Дийн Хаусен (Реал Мадрид)

Майлс Люис-Скели (Арсенал)

Родриго Мора (Порто)

Жоао Невес (Пари Сен Жермен)

Ламин Ямал (Барселона)

Кенан Йълдъз (Ювентус)

Ясни са и футболистите, които ще се борят за Най-добър вратар:

Алисън Бекер (Ливърпул)

Ясин Буну (Ал Хлал)

Люка Шевалие (Лил)

Тибо Куртоа (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)

Емилиано Мартинес (Астън Вила)

Ян Облак (Атлетико Мадрид)

Давид Рая (Арсенал)

Матц Селс (Нотингам Форест)

Ян Зомер (Интер)

Номинирани има и за наградата „Най-добър треньор“, която носи името на Йохан Кройф.

При мъжете място намериха Антонио Конте (Италия, Наполи), Луис Енрике (Испания, Пари Сен Жермен), Ханзи Флик (Германия, Барселона), Енцо Мареска (Италия, Челси) и Арне Слот (Нидерландия, Ливърпул).

В женския футбол пък попаднаха Соня Бомпастор (Франция, Челси), Артур Елиас (Бразилия, Бразилски национален отбор), Джъстин Мадугу (Нигерия, Нигерийски национален отбор), Рене Слегерс (Нидерландия, Арсенал) и Сарина Вигман (Нидерландия, Английски национален отбор).

За Отбор на годината ще се борят Барселона, Ботафого, Челси, Ливърпул и Пари Сен Жермен.

Ясни са и номинираните и за „Златната топка“ при жените. Това са Санди Балтимор (Франция, Челси), Барбара Банда (Замбия, Прайд д'Орландо), Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Люси Бронз (Англия, Челси), Клара Бюл (Германия, Байерн Мюнхен), Мариона Калдентей (Испания, Арсенал), София Канторе (Италия, Ювентус), Стеф Катли (Австралия, Арсенал), Темуа Чавинга (Малави, Канзас Сити), Мелчи Дюморни (Хаити, Олимпик Лион), Емили Фокс (САЩ, Арсенал), Кристиана Джирели (Италия, Ювентус), Естер Гонсалес (Испания, Готам ФК), Каролине Греъм Хансен (Норвегия, Барселона), Патри Гуихаро (Испания, Барселона), Аманда Гутиереш (Бразилия, Палмейрас), Хана Хамптън (Англия, Челси), Перниле Хардер (Дания, Байерн Мюнхен), Линдзи Хипс (САЩ, Олимпик Лион), Клои Кели (Англия, Манчестър Сити), Фрида Леонардсен Маанум (Норвегия, Арсенал), Марта (Бразилия, Прайд д'Орландо), Клара Матео (Франция, Пари ФК), Ева Пайор (Полша, Барселона), Клаудия Пина (Испания, Барселона), Алексия Путейас (Испания, Барселона), Алесиа Русо (Англия, Арсенал), Йохана Ритинг Канерид (Швеция, Челси), Каролин Уеър (Шотландия, Реал Мадрид), Леа Уилямсън (Англия, Арсенал).

