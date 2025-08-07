БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ над всички при номинираните футболисти за "Златната топка"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:37 мин.
Спорт
Запази

Французите поставиха рекорд по номинации в класацията за най-ценното отличие.

ПСЖ над всички при номинираните футболисти за "Златната топка"

Станаха известни номинираните 30 футболисти, които ще се борят за най-добрия престижен индивидуален турнир – „Златната топка“. Победите в различните категории ще станат ясни на 22 септември през 2025 година на церемония в Париж., а за най-ценния трофей ще се конкурират имена като Усман Дембеле, Нуно Мендеш, Джанлуиджи Донарума, Дезире Дуе и Ашраф Хакими от Пари Сен Жермен, Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Педри и Рафиня от Барселона, Виктор Гьокереш от Арсенал, Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, Коул Палмър от Челси, Мохамед Салах от Ливърпул и други.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Ballon d’Or (@ballondorofficial)


Именно парижани поставиха абсолютен рекорд, тъй имат 9 играчи, което е 1/3 от номинираните. Отново в класацията на място не намериха Кристиано Роналдо от Ал Насър и Лионел Меси от Интер Маями.

Ето кои са всички играчи, номинирани за „Златната топка“:

1.Усман Дембеле (ПСЖ и Франция)

2. Джанлуиджи Донарума (ПСЖ и Италия)

3.Джуд Белингам (Реал Мадрид и Англия)

4.Дезире Дуе (ПСЖ и Франция)

5.Дензъл Дъмфрис (Интер и Нидерландия)

6.Серу Гираси (Борусия Дортмунд и Гвинея)

7.Ерлинг Холанд (Манчестър Сити и Норвегия)

8.Виктор Гьокереш (Спортинг Лисабон, Арсенал и Швеция)

9.Ашраф Хакими (ПСЖ и Мароко)

10.Хари Кейн (Байерн Мюнхен и Англия)

11Хвича Кварацхелия (Наполи, ПСЖ и Грузия)

12.Роберт Левандовски (Барселона и Полша)

13.Алексис Мак Алистър (Ливърпул и Аржентина)

14.Лаутаро Мартинес (Интер и Аржентина)

15.Скот Мактоминей (Наполи и Шотландия)

16.Килиан Мбапе (Реал Мадрид и Франция)

17.Нуно Мендеш (ПСЖ и Португалия)

18.Жоао Невеш (ПСЖ и Португалия)

19.Педри (Барселона и Испания)

20.Коул Палмър (Челси и Англия)

21.Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен и Франция)

22.Рафиня (Барселона и Бразилия)

23.Деклан Райс (Арсенал и Англия)

24.Фабиан Руис (ПСЖ и Испания)

25.Върджил ван Дайк (Ливърпул и Нидерландия)

26.Винисиус (Реал Мадрид и Бразилия)

27.Мохамед Салах (Ливърпул и Египет)

28.Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Ливърпул и Германия)

29.Витиня (ПСЖ и Португалия)

30.Ламин Ямал (Барселона и Испания)

Известни са номинираните и за трофея „Кола“, който се връчва на играчи до 21 години.

Това са:

Пау Кубарси (Барселона)
Аюб Буади (Лил)
Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)
Естевао (Челси)
Дийн Хаусен (Реал Мадрид)
Майлс Люис-Скели (Арсенал)
Родриго Мора (Порто)
Жоао Невес (Пари Сен Жермен)
Ламин Ямал (Барселона)
Кенан Йълдъз (Ювентус)

Ясни са и футболистите, които ще се борят за Най-добър вратар:

Алисън Бекер (Ливърпул)
Ясин Буну (Ал Хлал)
Люка Шевалие (Лил)
Тибо Куртоа (Реал Мадрид)
Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)
Емилиано Мартинес (Астън Вила)
Ян Облак (Атлетико Мадрид)
Давид Рая (Арсенал)
Матц Селс (Нотингам Форест)
Ян Зомер (Интер)

Номинирани има и за наградата „Най-добър треньор“, която носи името на Йохан Кройф.

При мъжете място намериха Антонио Конте (Италия, Наполи), Луис Енрике (Испания, Пари Сен Жермен), Ханзи Флик (Германия, Барселона), Енцо Мареска (Италия, Челси) и Арне Слот (Нидерландия, Ливърпул).

В женския футбол пък попаднаха Соня Бомпастор (Франция, Челси), Артур Елиас (Бразилия, Бразилски национален отбор), Джъстин Мадугу (Нигерия, Нигерийски национален отбор), Рене Слегерс (Нидерландия, Арсенал) и Сарина Вигман (Нидерландия, Английски национален отбор).

За Отбор на годината ще се борят Барселона, Ботафого, Челси, Ливърпул и Пари Сен Жермен.

Ясни са и номинираните и за „Златната топка“ при жените. Това са Санди Балтимор (Франция, Челси), Барбара Банда (Замбия, Прайд д'Орландо), Айтана Бонмати (Испания, Барселона), Люси Бронз (Англия, Челси), Клара Бюл (Германия, Байерн Мюнхен), Мариона Калдентей (Испания, Арсенал), София Канторе (Италия, Ювентус), Стеф Катли (Австралия, Арсенал), Темуа Чавинга (Малави, Канзас Сити), Мелчи Дюморни (Хаити, Олимпик Лион), Емили Фокс (САЩ, Арсенал), Кристиана Джирели (Италия, Ювентус), Естер Гонсалес (Испания, Готам ФК), Каролине Греъм Хансен (Норвегия, Барселона), Патри Гуихаро (Испания, Барселона), Аманда Гутиереш (Бразилия, Палмейрас), Хана Хамптън (Англия, Челси), Перниле Хардер (Дания, Байерн Мюнхен), Линдзи Хипс (САЩ, Олимпик Лион), Клои Кели (Англия, Манчестър Сити), Фрида Леонардсен Маанум (Норвегия, Арсенал), Марта (Бразилия, Прайд д'Орландо), Клара Матео (Франция, Пари ФК), Ева Пайор (Полша, Барселона), Клаудия Пина (Испания, Барселона), Алексия Путейас (Испания, Барселона), Алесиа Русо (Англия, Арсенал), Йохана Ритинг Канерид (Швеция, Челси), Каролин Уеър (Шотландия, Реал Мадрид), Леа Уилямсън (Англия, Арсенал).

ва

#Златна топка 2025 година #ФК Пари Сен Жермен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
4
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители
5
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
6
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Световен футбол

БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
Официално: Лос Анджелис ФК представи Хюн-мин Сон Официално: Лос Анджелис ФК представи Хюн-мин Сон
Чете се за: 02:27 мин.
Томас Мюлер подписа с отбор от МЛС Томас Мюлер подписа с отбор от МЛС
Чете се за: 01:32 мин.
Трансферът на Хюн Мин Сон в Лос Анджелис е на финалната права Трансферът на Хюн Мин Сон в Лос Анджелис е на финалната права
Чете се за: 03:27 мин.
Почина световен шампион с Германия Почина световен шампион с Германия
Чете се за: 03:57 мин.
Контузията на нападателя на Интер Маями Лионел Меси не е сериозна Контузията на нападателя на Интер Маями Лионел Меси не е сериозна
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година 3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ