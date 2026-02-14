БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПСЖ загуби в Рен и постави под въпрос лидерството си

Парижани паднаха с 1:3 като гости и могат да загубят лидерската си позиция в Лига 1

ПСЖ загуби в Рен и постави под въпрос лидерството си
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Пари Сен Жермен допусна тежка загуба с 1:3 при гостуването си на Рен в среща от 22-ия кръг на Лига 1. Парижани остават начело с 51 точки, но могат да бъдат изпреварени от Ланс след изиграването на останалите мачове от кръга. Рен се изкачи на пета позиция с 34 точки.

Домакините откриха резултата в 34-ата минута, когато Муса Тамари получи топката пред наказателното поле и с премерен удар преодоля Матвей Сафонов.

В 69-ата минута Рен удвои аванса си. Естебен Льопол засече подаване на Себастиан Шимански и направи резултата 2:0.

ПСЖ реагира бързо и само три минути по-късно намали. Ашраф Хакими намери с прецизен прехвърлящ пас Усман Дембеле, а носителят на „Златната топка“ реализира с глава в долния десен ъгъл за 2:1.

В 81-ата минута Рен сложи точка на спора. Людовик Блас комбинира с Бреел Емболо, който отблизо оформи крайното 3:1 и донесе ценния успех на домакините.

