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Пускат директни полети от летище Пловдив до Малта за лятото

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Икономика
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Пускат директни полети от летище Пловдив до Малта за лятото
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Нова директна редовна авиолиния между Пловдив и Малта ще бъде изпълнявана от нискотарифната авиокомпания „Райънеър“ през летния сезон на 2027 г. Това съобщиха от Община Пловдив, член на Фонда за развитие на летище Пловдив. Билетите по новия маршрут са официално в продажба в резервационната система на превозвача от днес.

Полетите ще се изпълняват два пъти седмично – всеки понеделник и петък. Избраното разписание е сред най-търсените в европейската авиация, посочват от общината. Причината е, че позволява както удобни дълги уикенди - петък–понеделник, и кратки екскурзии, така и пълноценни седемдневни или десетдневни ваканции за жителите на Пловдив и целия Южен централен регион.

Новата линия е резултат от целенасочените преговори на Фонда за развитие на летище Пловдив за разширяване на международната свързаност на региона и привличане на водещи европейски превозвачи чрез пазарно ориентирани стимули.

Откриването на директна линия до Малта е важна стъпка от усилията ни да превърнем летище Пловдив в активна целогодишна врата за Южна България, коментира кметът на Община Пловдив и председател на Фонда за развитие на летището Костадин Димитров.

#директна линия #малта #Летище Пловдив #новини в Метрото

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