Пускат първите билети за Летните олимпийски игри Лос Анджелис 2028 на 9 април

Първите билети за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година ще бъдат пуснати в продажба на 9 април, съобщава агенция Ройтерс.

Предварителните продажби за жителите в отговарящи на условията райони на Лос Анджелис и Оклахома Сити ще започнат на 2 април, а избрани купувачи ще получат известия по имейл от 31 март до 4 април, заявиха организаторите на Игрите.

На 7 април организационният комитет ще извести останалите регистрирани за пропуски дали са били избрани за първия кръг от генералните продажби.

Билетната програма за Олимпийските игри в Лос Анджелис ще включва 1 милион пропуска по 28 долара, което е и най-ниската обявена цена. Около 5% от олимпийските билети ще струват над 1000 долара, докато поне 75%, включително за някои финали, ще са под 400 долара, а близо 50% ще са с цена под 200 долара.