Пьотр Нестеров е на четвъртфинал на тенис турнира на клей в Букурещ

Пьотр Нестеров се класира четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №3 Нестеров победи със 7:6(3), 6:2 представителя на домакините Михай Маринеску. Срещата продължи час и 53 минути.

Първата част не доведе до нито един пробив и така се стигна до тайбрек. 22-годишният българин поведе в него с 6-3 точки и от първата си възможност затвори сета в своя полза. Във втората част Нестеров спечели четири поредни гейма от 0:1 до 4:1, като след това триумфира с крайното 6:2.

За място на полуфиналите националът на България за Купа "Дейвис" очаква победителя от двубоя между №8 в схемата Раду Туркану (Румъния) и Диего Фернандес (Чили).