Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите

Радослав Кирилов смята, че резултатите на българския национален отбор по футбол не отговарят на потенциала на тима. Българите допуснаха поражение срещу Испания с 0:4 във Валядолид, а крилото уточни, че те трябва да излязат от тежката психологическа ситуация, в която се намират.

Една от ключовите фигури на Левски смята, че „лъвовете“ трябва да покажат по-добро лице в оставащите два мача от световните квалификации.

“Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това, което показват резултатите. Трябва да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да случи“, каза българският национал, който пропусна да вкара в една от малкото ситуации за гостите.

Авторът на единственото попадение за „трикольорите“ в пресявките смята, че трябва да бъде извлечен потенциалът на този тим в оставащите два мача.

"Нужно е да извлечем потенциала на този отбор, а той не е такъв, какъвто показваме в последните мачове. Имаме още два мача, за да довършим тези квалификации с по-добро лице“, каза още Кирилов.