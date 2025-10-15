БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Трябва да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация, коментира авторът на единствения гол на националите в световните квалификации.

Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите
Снимка: startphoto.bg
Радослав Кирилов смята, че резултатите на българския национален отбор по футбол не отговарят на потенциала на тима. Българите допуснаха поражение срещу Испания с 0:4 във Валядолид, а крилото уточни, че те трябва да излязат от тежката психологическа ситуация, в която се намират.

Една от ключовите фигури на Левски смята, че „лъвовете“ трябва да покажат по-добро лице в оставащите два мача от световните квалификации.

“Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това, което показват резултатите. Трябва да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да случи“, каза българският национал, който пропусна да вкара в една от малкото ситуации за гостите.

"Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това. Трябва да а се опитаме се опитаме да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да излезем", добави той.

Авторът на единственото попадение за „трикольорите“ в пресявките смята, че трябва да бъде извлечен потенциалът на този тим в оставащите два мача.

"Нужно е да извлечем потенциала на този отбор, а той не е такъв, какъвто показваме в последните мачове. Имаме още два мача, за да довършим тези квалификации с по-добро лице“, каза още Кирилов.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Български национален отбор по футбол за мъже #Радослав Кирилов

