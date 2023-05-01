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Радослав Панталеев открива българското участие на световното по бокс за мъже в Ташкент

от БНТ
12:28, 01.05.2023
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Радослав Панталеев открива българското участие на световното по бокс за мъже в Ташкент
Снимка: БФ бокс
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Днес започва световното първенство по бокс за мъже в Ташкент. Пръв от националите ни на ринга ще се качи Радослав Панталеев. Бронзовият медалист от 2019 година ще се изправи срещу силния казахстанец Айбек Оралбай, който е в Топ 10 на световната ранглиста. Срещата е предвидена под номер 17 на ринг Б, а сесията започва в 16:00 часа, българско време.

Очаква се битката в категория 92 кг. да стартира около 20:00 часа и ще бъде излъчена НА ЖИВО по БНТ 3!

На ринга в Ташкент ще се качат над 600 боксьори от повече от 100 държави. Световното първенство ще бъде и с награден фонд от 5.2 милиона долара. Победителите в отделните категории ще получат по 200 хиляди долара, сребърните медалисти – по 100 хиляди, а бронзовите – по 50 хиляди долара.

Жребият на българските национали:

48 кг: Ергюнал Себахтин – Кобамело Молатлеги (Ботсвана)

51 кг: Даниел Асенов – Атила Бернат (Унгария)

54 кг: Ясен Радев – Мехрод Зоидов (Таджикистан)

57 кг: Хавиер Ибаниес – Уасим Абусал (Палестина)/Рейес Донис (Гватемала)

60 кг: Радослав Росенов – Алварадо Монтероса (Ел Салвадор)

63.5 кг: Красимир Джуров – Мулубма Мбая (Конго)

75 кг: Рами Киуан – Мухам Бабайев (Туркменистан)

80 кг: Кристиян Николов – Дезмънд Амстердам (Гвиана)

92 кг: Радослав Панталеев – Айбек Оралбай (Казахстан)

+92 кг: Йордан Морехон – Николос Бегадзе (Грузия)

БНТ 3 ще предава НА ЖИВО световното първенство по бокс в Ташкент от 1 до 14 май!

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