Радослав Рибарски: Новите разпоредби за „Лукойл“ ще доведат до арбитражни искове срещу държавата

Според Радослав Рибарски от ПП–ДБ последните промени в закона за особения управител на „Лукойл“ крият сериозен риск за държавата. В предаването „Още от деня“ той заяви, че управителят получава безсрочни и неконтролируеми правомощия, а процедурите по ветото са били нарушени.

Той обясни, че днес отново е проведено извънредно заседание на енергийната комисия в разрез с правилата на НС, заради президентското вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“.

„Първо указът трябваше да бъде обявен от трибуната, от председателя на НС, след това да се свика въпросната комисия. Колегите отново изненадаха всички, но успяхме да се съберем. Не беше приложен предишният ред, по който да се събере само управляващото мнозинство по-рано. Бяха изчетени мотивите на президента. Голяма част от тези мотиви вече бяха изложени при дебатите в зала. Моят апел в комисията беше управляващото мнозинство наистина да се вслуша в мотивите. Не може с няколко параграфа напълно безконтролно управител да въвежда в рафинерията решения без административен и съдебен контрол, безсрочно. А правомощията му вече са разширени извън критичната инфраструктура и засега обхващат абсолютно всеки търговец на горива, който има складове за горива.“

По думите му, бъдещите последствия от тези законови промени са съизмерими с това, което се случи с „Боташ“.

„Ако Боташ се натрупва в годините, това по всички анализи юридически показва, че след време ще имаме евентуални арбитражни искове. Изходът е ясен, ако се приложат тези разпоредби на новото законодателство. Особеният управител беше назначен преди време от нашата коалиция точно с цел да е гарант за управление и да предотврати незавземане на активи. Тогава бе постигната дерогация и се получи плавен преход към изцяло не руски горива.“

Той добави, че не знае за какви писма говорят Радев и Борисов.

Рибарски припомни, че от три седмици настояват за изслушвания на министри по казуса в пленарна зала, но никой не се е отзовал.

Той не знае име, което е спрягано за особен управител на рафинерията. Според него се върви към ликвидация на "Лукойл".