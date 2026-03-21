Рафаел Колиньон продължава възхода си в Маями

Елиминиралият Григор Димитров на старта в Маями - Рафаел Колиньон, вече се класира за третия кръг на тенис турнира за мъже от сериите "Мастърс“.

Във втория си мач от надпреварата 72-рия в ранглистата състезател победи 14-тия в света Флавио Коболи от Италия със 7:5, 6:3. За италианеца това бе първи мач на турнира. Срещата приключи след 95 минути игра. Колиньон и Коболи се срещнаха за първи път на професионално ниво.

Сега пред победителя предстои ново голямо предизвикателство в лицето на 23-тия в света Томи Пол.

Американецът победи във втория си мач френския ветеран Адриан Манарино с 6:2, 2:6, 6:4.

Колиньон и Пол ще играят за първи път един срещу друг.