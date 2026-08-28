Рафаел Леао напуска Милан след седем години

Португалецът вече е договорил и личните си условия с новия си клуб.
Рафаел Леао е пред раздяла с Милан след седем години в клуба. Португалският нападател ще продължи кариерата си в Турция, след като „росонерите“ и Галатасарай са постигнали споразумение за трансфера му.
Според информацията сделката е на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни бонуси, свързани с представянето на футболиста и постиженията му с новия клуб.
Леао вече е договорил и личните си условия с Галатасарай. Очаква се 26-годишният португалец да получава 12 милиона евро годишно в турския гранд.
Нападателят е избрал предложението на Галатасарай пред това на английския Астън Вила.
Леао пристигна в Милан през 2019 година от Лил и постепенно се превърна в една от водещите фигури на „Сан Сиро“. С екипа на италианския гранд той спечели титлата в Серия А през сезон 2021/22 и се утвърди като един от най-опасните флангови нападатели в европейския футбол.
BREAKING: Leao has chosen to join Galatasaray ahead of Aston Villa. It’s a done deal.— Milan Eye (@MilanEye) August 28, 2026
Agreement with Milan for a €45+€2M bonus+20% future resale percentage, according to @SkySport pic.twitter.com/vEjBB3KKvG