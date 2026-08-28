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Рафаел Леао напуска Милан след седем години

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Португалецът вече е договорил и личните си условия с новия си клуб.

рафаел леао отвори вратата висшата лига лига
Снимка: БГНЕС
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Рафаел Леао е пред раздяла с Милан след седем години в клуба. Португалският нападател ще продължи кариерата си в Турция, след като „росонерите“ и Галатасарай са постигнали споразумение за трансфера му.

Според информацията сделката е на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни бонуси, свързани с представянето на футболиста и постиженията му с новия клуб.

Леао вече е договорил и личните си условия с Галатасарай. Очаква се 26-годишният португалец да получава 12 милиона евро годишно в турския гранд.

Нападателят е избрал предложението на Галатасарай пред това на английския Астън Вила.

Леао пристигна в Милан през 2019 година от Лил и постепенно се превърна в една от водещите фигури на „Сан Сиро“. С екипа на италианския гранд той спечели титлата в Серия А през сезон 2021/22 и се утвърди като един от най-опасните флангови нападатели в европейския футбол.

#ФК Галатасарай #Рафаел Леао #Милан

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