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Рапърът Дрейк заложи 1,5 милиона долара за световна титла за Аржентина

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Спорт
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Канадецът може да спечели над 5 млн. долара

Дрейк
Снимка: БТА
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Канадският рап изпълнител Дрейк направи впечатляващ залог от 1,5 милиона долара за победа на Аржентина над Испания в редовното време на финала на световното първенство по футбол.

Ако световните шампиони спечелят срещата в рамките на 90 минути, музикантът ще прибере печалба в размер на над 5 милиона долара.

Дрейк отдавна е известен с интереса си към спортните залози, но прогнозите му често не се сбъдват. В края на май той заложи 1 милион долара на победа на Арсенал във финала на Шампионската лига през сезон 2025/26, но английският тим загуби от Пари Сен Жермен след изпълнение на дузпи.

Финалът между Испания и Аржентина ще се играе в неделя, 19 юли, на стадион „МетЛайф“ в Ист Ръдърфорд, САЩ.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Дрейк

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