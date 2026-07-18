Рапърът Дрейк заложи 1,5 милиона долара за световна титла за Аржентина

Канадският рап изпълнител Дрейк направи впечатляващ залог от 1,5 милиона долара за победа на Аржентина над Испания в редовното време на финала на световното първенство по футбол.

Ако световните шампиони спечелят срещата в рамките на 90 минути, музикантът ще прибере печалба в размер на над 5 милиона долара.

Дрейк отдавна е известен с интереса си към спортните залози, но прогнозите му често не се сбъдват. В края на май той заложи 1 милион долара на победа на Арсенал във финала на Шампионската лига през сезон 2025/26, но английският тим загуби от Пари Сен Жермен след изпълнение на дузпи.

Финалът между Испания и Аржентина ще се играе в неделя, 19 юли, на стадион „МетЛайф“ в Ист Ръдърфорд, САЩ.