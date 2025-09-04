Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево"

Голямо количество наркотични вещества е разкрито на граничен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

По-късно днес ще бъдат оповестени подробности по случая.

В брифинга ще участват Иван Стоянов, окръжен прокурор на Хасково, Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП, Атанас Куртов, началник на отдел в ГДБОП за Южна България, Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика", дирекция "Митническо разузнаване и разследване" към Агенция "Митници", и Филип Николов, началник на митнически пункт "Капитан Андреево".