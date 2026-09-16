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Разширяване на двустранното парламентарно и икономическо сътрудничество обсъдиха Михаела Доцова и Андрей Бабиш

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Възможностите за разширяване на двустранното парламентарно и икономическо сътрудничество обсъдиха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът на Чехия Андрей Бабиш, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Радвам се, че сте в България и още веднъж можем да потвърдим желанието си да разширим традиционно добрите си и топли приятелски отношения, отбеляза Доцова.

Като председател на Народното събрание за мен е изключително важно да се развива диалогът между парламентите на нашите две страни, посочи тя.

Смятам, че сътрудничеството между законодателните институции на ниво парламентарни комисии и групи за приятелство е ефективен инструмент за активизиране на двустранните отношения, добави Михаела Доцова. Уверена съм, че народните представители от групата за приятелство между България и Чехия в Народното събрание очакват създаването на група за приятелство с България в новосформирания чешки парламент, което ще разшири възможностите за обмен на мнения между парламентаристите, подчерта още Доцова.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че България отдава голямо значение на конструктивното сътрудничество във формата „Вишеградска четворка плюс“, както и по линия на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Само по Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 50 български и 44 чешки партньори участват съвместно в 36 проекта и това е добра основа за по-нататъшно задълбочаване на двустранните ни отношения, добави Михаела Доцова.

Тя отбеляза и значението на българо-чешкия бизнес-форум като ключово икономическо събитие, което ще допринесе за задълбочаване на търговско-икономическите и инвестиционни отношения и изграждането на нови стратегически партньорства между компании от двете страни.

България има потенциал да разшири износа на продукти с висока добавена стойност - електроника, фармацевтични продукти, ИТ услуги, както и храни и напитки, които вече са добре позиционирани на чешкия пазар, посочи председателят на Народното събрание.

Сред темите на разговора между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и чешкия премиер бяха сътрудничеството в областта на енергетиката, възможностите за диверсификация на газовите доставки в Югоизточна Европа, проектът на Многогодишна финансова рамка на ЕС и приоритетите на двете страни по нея, както и усилията за адекватно отразяване на вижданията на държавите членки на ЕС.

СНИМКИ:ПРЕСЦЕНТЪР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш отбеляза, че България и Чехия имат отлични двустранни отношения както на правителствено, така и на парламентарно ниво. Той посочи, че очаква съвсем скоро да бъде създадена група за приятелство с България в Камарата на депутатите на Чешката република, което ще допринесе за активизиране на парламентарния диалог и разширяване на търговско-икономическото сътрудничество. Надявам се в близко време да се срещнете с председателя на Камарата на депутатите Томио Окамура, добави премиерът на Чехия.

#Михаела Доцова #Андрей Бабиш #председател на парламента #среща

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