Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

Реакции на политиците след антиправителствените протести в страната

Вера Александрова
Чете се за: 05:22 мин.
У нас

Какви са реакциите и коментарите на политиците след антиправителствените протести в страната вчера?

Очаква се вотът на недоверие да бъде гласуван днес около 13:30 часа. Вотът на недоверие беше на тема "Провал в икономическата политика на кабинета „Желязков“. Той беше иницииран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и беше подкрепен от депутатите от "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.

Дебатът по вота на недоверие се проведе вчера и продължи около 4 часа. Според правилника на парламента между 24 и 48 часа след приключване на обсъждането се провежда и самото гласуване.

Депутатите от опозицията и тази сутрин отново поискаха оставката на кабинета „Желязков“, като се позоваха на многобройните митинги в цялата страна вчера, на които хората поискаха оставката на правителството.

Христо Терзийски – ПГ на ГЕРБ–СДС: „Важно е, че беше мирен и полицията се справи. Политическите решения тепърва ще се взимат.”

Ивайло Мирчев – ПГ на ПП–ДБ: „Веднага да бъде подадена оставка, дори днес преди гласуването на вота. Ако Пеевски и Борисов не искат да подадат оставка, това трябва да направи Росен Желязков и се обръщаме към него – ако има достойнство, да дойде и да си депозира оставката.”

Николай Денков – ПГ на ПП–ДБ: „Вчера беше ясно казано на ИТН, че всичките лъжи, които изговориха за това правителство, са разбрани, чути са и те излъгаха своите избиратели. Днес искам да се обърна към един човек от БСП – това е Кирил Добрев. Февруари 1997 г. – на моите години помня какво беше тогава: говореше се за граждански протести, но и за гражданска война и тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Очаквам Кирил Добрев да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спре с подкрепата на това правителство.”

Кирил Добрев – ПГ на БСП: „Неуместно е да правим сравнение със ситуацията сега и преди 30 години. Насяно съм с протестиращите – това е поколението на моите деца. Преди 30 години протестираха, заплатите бяха 5 долара, токът беше на режим и безработицата – повече от 20%. Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи. Преди 30 години имаше политици с мъжество и характер. Тогава да седнат управляващи и опозиция да си говорят не беше ненормално. Никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше есемесите, защото ставаше въпрос за България. Аз чувам гласа и на по-възрастните – хората от поколението на моя баща, и на по-младите, на които съм помогнал да се реализират в политиката, и разговорът в БСП предстои.”

Йордан Цонев – ПГ на "ДПС-Ново начало": „Протестират хората и трябва да бъдат чути.“

Петър Петров – ПГ на „Възраждане“: „Винаги, когато сме подписвали вотове на недоверие и винаги когато сме гласували през последните 4 години, сме очаквали те да са успешни.”

Рамадан Аталай – ПГ на ДПС: „Видяхте – 150–200 хиляди човека си изразяват отношението мирно към Пеевски и Борисов, и всички министри. Знаете ли колко жалки изглеждат – зависими от един човек, всъщност те са двама.
БНТ: Очаквате ли да се разпадне правителството?
- За мен е без значение дали ще останат или няма да останат. Евентуално, ако останат, трябва да знаят, че това ще им бъде най-голямото наказание.”

Радостин Василев – ПГ на МЕЧ: „Моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен. Не трябва да делим протестиращите на млади и стари, но тази енергия означава само едно – управление в такава конфигурация ще е мъчение. Той, Пееввски имам предвид, не трябва да спекулира с етническата карта. Силно се надяваме Слави да напусне управлението и да си тръгне от политиката с достойнство, а не като цървул.”

Ивелин Михайлов – ПГ на „Величие“: „След такъв масов протест е хубаво да се замислят какво искат хората. Протестът не беше само в София, а в цялата страна. Напрежението ще ескалира, хората не искат да се продължава по същия начин и няма как да го приемем така, както те – "така ще е, така са ни избрали". Не. Още изборите са нелегитимни, оттам виждаме какво се получава.”

