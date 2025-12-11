Тръмп: Членовете на "Борда за мир" в Газа ще бъдат обявени догодина

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че членовете на "Борда за мир" ще бъдат обявени рано догодина. Според Аксиос начело на борда ще бъде американски генерал, чието име не се съобщава.

Българският дипломат Николай Младенов е спряган от вестник "Файненшъл таймс" като най-вероятният кандидат да оглави преходния административен орган в Газа.