Тръмп: Членовете на "Борда за мир" в Газа ще бъдат обявени догодина

Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че членовете на "Борда за мир" ще бъдат обявени рано догодина. Според Аксиос начело на борда ще бъде американски генерал, чието име не се съобщава.

Българският дипломат Николай Младенов е спряган от вестник "Файненшъл таймс" като най-вероятният кандидат да оглави преходния административен орган в Газа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще го обявим рано догодина. Бордът за мир ще бъде един от най-легендарните такива органи. Всеки иска да бъде част от него. Не го мислехме по този начин, но всички искат да участват. По принцип, там ще бъдат лидерите на най-важните държави."

