Реал и Бенфика отново приковават вниманието

Реал Мадрид и Бенфика се очаква да бъде най-интересният дуел в плейофите на Шампионска лига. Испанците приемат португалците на „Сантиаго Бернабеу“ на реванша, който ще започне от 22:00 часа българско време.

„Белите“ имат предимство след 1:0 в тяхна полза на португалска земя преди седмица. Двубоят в Лисабон обаче ще се запомни с расисткия скандал, в който бяха въвлечени Джанлука Престиани от португалците и звездата на Реал Винисиус Жуниор, който вкара и единствения гол в срещата. Именно тогава стана и проблемът. Винисиус отиде да празнува пред фенове на Бенфика и Престиани му потърси сметка, като Винисиус веднага се оплака на главния съдия Франсоа Летексие от расизъм. Срещата по протокол беше спряна за около 10 минути и след това подновена. Престиани ще пропусне реванша, тъй като е със спрени права за един мач, докато тече разследването по случая.

Не по-малко интересно ще е в Париж, където Пари Сен Жермен ще бъде домакин на Монако. Действащите носители на трофея се измъкнаха срещу „монегаските“ преди седмица след 3:2 Княжеството. Парижани стартираха лошо и допуснаха изоставане с 0:2, но след това осъществиха пълен обрат. Аут за актуалния първенец в Лига 1 е Усман Дембеле.

Борусия Дортмунд пък има да брани преднина от два гола срещу Аталанта в Бергамо. Ювентус от своя страна е изправен пред тежка задача срещу Галатасарай след неочакваното 2:5 в Истанбул преди седмица.