БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал и Бенфика отново приковават вниманието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Испанците имат гол аванс срещу португалците, а реваншът обещава нови вълнения.

Реал и Бенфика отново приковават вниманието
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид и Бенфика се очаква да бъде най-интересният дуел в плейофите на Шампионска лига. Испанците приемат португалците на „Сантиаго Бернабеу“ на реванша, който ще започне от 22:00 часа българско време.

„Белите“ имат предимство след 1:0 в тяхна полза на португалска земя преди седмица. Двубоят в Лисабон обаче ще се запомни с расисткия скандал, в който бяха въвлечени Джанлука Престиани от португалците и звездата на Реал Винисиус Жуниор, който вкара и единствения гол в срещата. Именно тогава стана и проблемът. Винисиус отиде да празнува пред фенове на Бенфика и Престиани му потърси сметка, като Винисиус веднага се оплака на главния съдия Франсоа Летексие от расизъм. Срещата по протокол беше спряна за около 10 минути и след това подновена. Престиани ще пропусне реванша, тъй като е със спрени права за един мач, докато тече разследването по случая.

Не по-малко интересно ще е в Париж, където Пари Сен Жермен ще бъде домакин на Монако. Действащите носители на трофея се измъкнаха срещу „монегаските“ преди седмица след 3:2 Княжеството. Парижани стартираха лошо и допуснаха изоставане с 0:2, но след това осъществиха пълен обрат. Аут за актуалния първенец в Лига 1 е Усман Дембеле.

Борусия Дортмунд пък има да брани преднина от два гола срещу Аталанта в Бергамо. Ювентус от своя страна е изправен пред тежка задача срещу Галатасарай след неочакваното 2:5 в Истанбул преди седмица.

Свързани статии:

Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Лидерът в първенството на Италия допусна втора загуба от норвежкия...
Чете се за: 02:07 мин.
Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите
Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите
"Аспирините“ защитиха аванса си от първата среща и продължават сред...
Чете се за: 02:00 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Бенфика #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
3
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
6
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Футбол

Нюкасъл затвърди превъзходството си над Карабах и чака Барселона или Челси
Нюкасъл затвърди превъзходството си над Карабах и чака Барселона или Челси
Тотален крах за Интер в Шампионската лига Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Чете се за: 02:07 мин.
Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите Байер Леверкузен без напрежение към осминафиналите
Чете се за: 02:00 мин.
Реал Мадрид загуби Килиан Мбапе за реванша с Бенфика Реал Мадрид загуби Килиан Мбапе за реванша с Бенфика
Чете се за: 00:40 мин.
Сьорлот изстреля Атлетико Мадрид към осминафиналите Сьорлот изстреля Атлетико Мадрид към осминафиналите
Чете се за: 02:27 мин.
ОСК ЦСКА раздадоха наградите си за 2025 г. ОСК ЦСКА раздадоха наградите си за 2025 г.
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова
Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Започна конкурсът "Сан Ремо"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ