БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Сосиедад се справи с Осасуна в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Тимът трябваше да прави обрат, за да спечели.

Реал Сосиедад се справи с Осасуна в Ла Лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Реал Сосиедад се наложи с 3:1 при гостуването си на Осасуна в среща от 13-ия кръг в испанския футболен шампионат. Тимът на Реал Сосиедад е десети към момента с 16 точки в актива си, докато Осасуна се намира на точка от зоната на изпадащите, събирайки 11 след 11 изиграни двубоя. Загубата беше втора поредна и общо осма за футболистите на Осасуна.

Гостите трябваше да наваксват гол пасив, след като изостанаха с 0:1 в 42-ата минута, когато Алехандро Катена беше точен за Осасуна.

Реал Сосиедад изравни скоро след почивката. Брайс Мендес реализира за 1:1 в 53-ата минута, а шест по-късно португалският нападател Гонсало Гедеш осигури аванс от 2:1 за гостите.

Андер Баренечеа отбеляза трето попадение във вратата на домакините в 82-ата минута, а отборът на Осасуна завърши мача с човек по-малко заради директния червен картон на Иниго Аргибиде в 87-ата минута.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Осасуна #ФК Реал Сосиедад

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
5
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
6
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Футбол

Силвестър Джаспар сред героите за Железничар в българското дерби на сръбска земя
Силвестър Джаспар сред героите за Железничар в българското дерби на сръбска земя
Пол Погба се завърна на терена при загуба на Монако Пол Погба се завърна на терена при загуба на Монако
Чете се за: 03:07 мин.
Айнтрахт пречупи Кьолн в мач със 7 гола Айнтрахт пречупи Кьолн в мач със 7 гола
Чете се за: 01:35 мин.
Фиорентина попречи на Ювентус да се изравни с Милан и Наполи Фиорентина попречи на Ювентус да се изравни с Милан и Наполи
Чете се за: 03:07 мин.
Нюкасъл разклати шампионските амбиции на Манчестър Сити Нюкасъл разклати шампионските амбиции на Манчестър Сити
Чете се за: 02:10 мин.
Бойко Величков: Целта бе да намерим манталитета на ЦСКА Бойко Величков: Целта бе да намерим манталитета на ЦСКА
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев? Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ