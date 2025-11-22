Реал Сосиедад се справи с Осасуна в Ла Лига

Реал Сосиедад се наложи с 3:1 при гостуването си на Осасуна в среща от 13-ия кръг в испанския футболен шампионат. Тимът на Реал Сосиедад е десети към момента с 16 точки в актива си, докато Осасуна се намира на точка от зоната на изпадащите, събирайки 11 след 11 изиграни двубоя. Загубата беше втора поредна и общо осма за футболистите на Осасуна.

Гостите трябваше да наваксват гол пасив, след като изостанаха с 0:1 в 42-ата минута, когато Алехандро Катена беше точен за Осасуна.

Реал Сосиедад изравни скоро след почивката. Брайс Мендес реализира за 1:1 в 53-ата минута, а шест по-късно португалският нападател Гонсало Гедеш осигури аванс от 2:1 за гостите.

Андер Баренечеа отбеляза трето попадение във вратата на домакините в 82-ата минута, а отборът на Осасуна завърши мача с човек по-малко заради директния червен картон на Иниго Аргибиде в 87-ата минута.