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Рейналдо: Работим здраво и мечтаем да постигнем оптималното в Шампионската лига

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Футбол
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Бразилецът разкри, че Хулио Веласкес го е убедил да дойде при "сините".

рейналдо наследи емблематичния номер левски
Снимка: Официален сайт на ПФК Левски
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Всички в Левски работят здраво и мечтаят да постигнат оптималното в Шампионската лига по футбол, заяви крилото Рейналдо в интервю за клубната телевизия. През пролетта "сините" спечелиха 27-та си титла на България и жребият ще бъде теглен в началото на седмицата - 16 и 17 юни.

Рейналдо, чиято оригинална позиция е ляво крило, бе привлечен от Левски това лято от Санта Клара и спекулираната сума за неговия трансфер е 1.5 милиона евро.

"Бях приет много добре и ще направя всичко възможно да зарадвам всички в Левски. За мен да бъда в толкова голям клуб като Левски е реализирана мечта. Тук има добър колектив и доста качествени футболисти. Атмосферата е много добра и времето минава с много шеги и закачки. Искам да помогна на треньора и на отбора и не е толкова важно дали съм титуляр, или не. Лично аз не си поставям индивидуални цели, имаме отбора - работим здраво и мечтаем да постигнем оптималното в Шампионската лига. Нямам търпение да настъпи часът за първия мач. Изключително нетърпелив съм", заяви Рейналдо в интервю за клубния подкаст "Гласът на Левски".

Рейландо избра №7, който в далечното минало е бил носен от Руси Гочев и Войн Войнов. Те имат над 400 мача със синята фланелка. Последните именити футболист на Левски, носили №7, са Александър Александров-Кривия и действащият изпълнителен директор Даниел Боримиров.

"От юноша играя с този номер и ми харесва да играя с него", заяви Рейналдо.

По-рано в кариерата си той е играл за Гуарани и Крисиума в родината си, но също така е прекарал кратък период в Нидерландия.

"За мен бе изненадващо, че отидох на проби в ПСВ Айндховен. Нещата обаче не се получиха заради бюрокрация - договори, трансферни клаузи и други неща", продължи Рейналдо, който продължава дългата бразилска линия в Левски.

В момента при "сините" играят той, Майкон и Евертон Бала. Говорещите испански или португалски обаче са повече, а сред тях е и старши треньорът Хулио Веласкес.

"Имах удоволствието да говоря с него преди да дойда тук и остави много добри впечатления в мен. Каза, че изповядва атакуващ стил и че ще извади най-доброто от мен. Ще направи така, че да бъда сред най-добрите. В разговорите с него той ми вдъхна изключителна увереност", добави бразилецът.

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#Рейналдо

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