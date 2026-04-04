Рекордни резултати на олимпиадата по биология

Над 100 ученици от цялата страна участваха във финала на националната олимпиада по биология и здравно образование в Стара Загора и показаха много високо ниво.

119 ученици от 32 училища се справиха отлично както с теорията, така и с практическите задачи, където работиха в модерни STEM кабинети и правиха реални изследвания – от клетки и гени до растения и животни.

Общо 25 ученици получават отлична оценка, а шестима от най-добрите от XI и XII клас са с максимален резултат 6,00.

В първа група (VII клас) победител е Яна Николай Янева от ЧСУ „Наука за деца“ – София. Втора е Вероника Ивова Павлова от 55 СУ „Петко Каравелов“ – София, а трета – Росина Калинова Куманова от ЧОУ „Св. Климент Охридски“ – София.

Във втора група (VIII клас) първа е Есма Хамди Севитин от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София. Втори е Димитър Василев Велчев, а трета – Адриана Василева Белухова – също от НПМГ.

В трета група (IX–X клас) първото място е за Александър Валентинов Стаменов от НПМГ – София. Втори е Явор Красен Фердинандов, а трета – Елеонора Наскова Василева – отново от НПМГ.

При най-големите (XI–XII клас) победител е Андрей Иво Дичев от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София. След него са Боян Николаев Ценов от НПМГ и Теодор Бисеров Петров от СМГ „Паисий Хилендарски“.

Освен състезанието учениците посещават и Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където се запознават с грижата за защитени видове и дори „осиновяват“ птици.

Олимпиадата показва, че интересът към биологията расте, а младите хора имат знания и умения на много високо ниво.