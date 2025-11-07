БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рибакина ще спори за първа титла от Финалите на WTA

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Представителката на Казахстан записа четвърта поредна победа в Рияд, след като обърна Джесика Пегула.

Елена Рибакина
Снимка: БТА
Елена Рибакина е първата финалистка в тазгодишното издание на заключителния Мастърс на осемте най-добри жени в тениса.

Представителката на Казахстан записа четвърта поредна победа в Рияд, Саудитска Арабия, след като обърна Джесика Пегула за крайното 4:6, 6:4, 6:3 за малко над два часа здрава битка.

Американката поведе след три пробива в първата част, преди Рибакина да повтори същото, но в нейна полза - 2-1 пробива във втория и третия сет.

Така тя ще се бори за дебютна титла от Финалите на WTA в първия си финал в кариерата. Нейна съперничка в спора за трофея ще бъде победителката от мача между световната №1 Арина Сабаленка и Аманда Анисимова.

#Финален турнир на WTA в Рияд 2025 #Елена Рибакина #Джесика Пегула

Product image
