Рибакина ще спори за първа титла от Финалите на WTA

Елена Рибакина е първата финалистка в тазгодишното издание на заключителния Мастърс на осемте най-добри жени в тениса.

Представителката на Казахстан записа четвърта поредна победа в Рияд, Саудитска Арабия, след като обърна Джесика Пегула за крайното 4:6, 6:4, 6:3 за малко над два часа здрава битка.

Американката поведе след три пробива в първата част, преди Рибакина да повтори същото, но в нейна полза - 2-1 пробива във втория и третия сет.

Така тя ще се бори за дебютна титла от Финалите на WTA в първия си финал в кариерата. Нейна съперничка в спора за трофея ще бъде победителката от мача между световната №1 Арина Сабаленка и Аманда Анисимова.