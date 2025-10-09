Рилски спортист без шанс при дебюта си в Адриатическата лига

Рилски спортист дебютира с грешен ход в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова сбъркаха срещу Цинкарна Целе след 63:89 в мач от първия кръг. В „Арена СамЕлион“ самоковският тим допусна още на старта и до края не успя да се противопостави на действащия вицешампион в Адриатика.

Следващият мач за Рилски в турнира ще бъде на 16 октомври (четвъртък), когато ще бъде гост на Цинкарна Целе.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от WABA League (@wabaleague)





Гостите поставиха солидно начало, чрез което мисълта за двуцифрена разлика съществуваше все по-сериозно. Джоузи-Ан Джонсън, Ивана Бонева и Деница Манолова помогнаха на домакините да се стабилизират, но словенките бяха под пара и след 10 минути игра се откъснаха с 9 точки.

Юбрайън Чеймбърс и Шоунта Шоу се постараха отборът от Целе да се отскубне с двуцифрена разлика във втората част. Самоковският тим не намери сили да отговори, като срещна сериозни трудности в нападение, което бе достатъчно за неговия съперник да се изстреля при 50:30 на голямата почивка.

Въпреки че Рилецо подобри представянето си в нападение при подновяването на играта, отново не бе в състояние да отговори и словенките доиграха спокойно мача.

Ивана Бонева бе над всички за Рилски с 18 точки и 5 борби. Деница Манолова приключи с 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Димана Костова записа 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

Юбрайън Чеймбърс приключи със 17 точки и 5 борби за победителките.