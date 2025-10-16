БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Рилски спортист без шанс срещу шампиона в Адриатическата лига

от Веселин Михайлов
Спорт
Българките издържана едно полувреме срещу Будучност.

Рилски спортист без шанс срещу шампиона в Адриатическата лига
Рилски спортист отново остана с празни ръце при дебютния си сезон в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха поражение срещу Будучност с 54:86 в мач от втория кръг. В "Бемакс Арена" самоковският тим бе равностоен през първото полувреме, но в следващите два части не издържа срещу шампиона на Адриатика, допускайки второ поредно поражение.

Извън редиците на самоковки бе една от чужденките им в лицето на Грейс Кейв.

Така Рилецо има все още не знае какво е победа в турнира и има две загуби до този момент. Следващият мач за Рилски в надпреварата ще бъде на 29 октомври, когато ще приеме другия български участник - Монтана 2003.

Стартът бе белязан от точни стрелби. Дилейни Бърн и Зорана Радонич показаха какво могат в нападение за домакините, а гостите разчитаха на отговора от страна на Деница Манолова, Ивана Бонева и Джоузи-Ан Джонсън. Бърн и Радонич обаче нямаха спиране, като именно двете се постараха черногорките да нарушат статуквото и да е откъснат с 13 точки след 10 минути игра.

Действащите шампиони в турнира се развихриха в нападение и на старта на втората част, когато разликата им стана още по-солидна. Въпреки че Виолета Григорова, Бонева и Манолова помогнаха на самоковския тим да надигне глава и да окаже съпротива, отборът от Подгорица се изстреля при 41:34 на голямата почивка.

Анастасия Дробняк и Джена Кънингам помогнаха на домакините да си върнат двуцифрената разлика при подновяването на играта. Проблясъците на Бонева позволиха на Рилецо да се задържи моментно в мача, но Бърн и Радончич се намесиха за пореден път, давайки нов импулс на черногорките, които в края на предпоследния период се отскубнаха с 20 точки. Във финалната десетка не се случи нищо по-интересно и мачът просто се доигра.

Деница Манолова отговори за Рилски с 16 точки. Ивана Бонева отбеляза 14, Джоузи-Ан Джонсън приключи с 13 и 7 борби.

Дилейн Бърн отбеляза 17 точки за актуалните шампионки в Адриатика. Анастасия Дробняк има 14 и 4 тройки, Зорана Радонич завърши с 12, 6 борби и 6 асистенции. Йована Савкович вкара 10.

#Адриатическа баскетболна лига за жени 2025/26 #ЖБК Будучност #ЖБК Рилски спортист

