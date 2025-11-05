Рилски спортист допусна нова грешка в Адриатическата лига

Рилски спортист продължава с грешните стъпки при дебютния си сезон в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха поражение срещу Партизан 1953 с 63:93 в мач от петия кръг. В Спортски център Мастер Рилецо имаше своите моменти в началото второто полувреме, когато стопи сериозна част от изоставането си, но за повече нямаше сили.

Така самоковският тим вече има четири загуби в Адриатика и все още търси първия си успех, като заема четвъртото място в подреждането. Следващият мач в турнира за Рилски ще бъде на 26 ноември, когато ще приеме Студио Загреб.

Блажа Чех, Марта Йованович и Изабел Варежао направиха така, че домакините да поставят силно начало и двуцифреният аванс да бъде факт. Деница Манолова и Ивана Бонева дадоха известен, но недостатъчен отпор от страна на гостите и сръбкините дръпнаха със 17 точки след 10 минути игра.

Отборът от Белград разчиташе на Сара Василйевич и Йованович, за да не допусне изоставане на своя аванс във втората част. До края на първото полувреме точните стрелби на Манолова и Бонева отново не промениха ситуацията на паркета за самоковския тим, което бе добре дошло за неговия съперник да се изстреля при 51:37 на голямата почивка.

Виолета Григорова и Манолова показаха, че бронзовият медалист в женската А група има сили за по-достойно представяне на старта на второто полувреме, стопявайки изоставането му до едноцифрени изражения. Чех напомни за себе си и именно нейните усилия върнаха спокойствието на домакините, които в края на предпоследния период поведоха с 21 точки. В последната десетка резултатността драстично намаля, но това не промени хода на събитията.

Ивана Бонева бе над всички за Рилски с 19 точки. Деница Манолова записа 17 и 5 борби, Радина Илиева реализира 11.

Марта Йованович завърши с 20 точки и 8 борби за победителките. Блажа Чех има 18 и 5 асистенции, Ана Перич отбеляза 12 точки, София Олич вкара 11.