БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист допусна нова грешка в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистките на Маргарита Маринкова не успяха и срещу Партизан.

Рилски спортист допусна нова грешка в Адриатическата лига
Снимка: rilskibasket.com
Слушай новината

Рилски спортист продължава с грешните стъпки при дебютния си сезон в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха поражение срещу Партизан 1953 с 63:93 в мач от петия кръг. В Спортски център Мастер Рилецо имаше своите моменти в началото второто полувреме, когато стопи сериозна част от изоставането си, но за повече нямаше сили.

Така самоковският тим вече има четири загуби в Адриатика и все още търси първия си успех, като заема четвъртото място в подреждането. Следващият мач в турнира за Рилски ще бъде на 26 ноември, когато ще приеме Студио Загреб.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от WABA League (@wabaleague)


Блажа Чех, Марта Йованович и Изабел Варежао направиха така, че домакините да поставят силно начало и двуцифреният аванс да бъде факт. Деница Манолова и Ивана Бонева дадоха известен, но недостатъчен отпор от страна на гостите и сръбкините дръпнаха със 17 точки след 10 минути игра.

Отборът от Белград разчиташе на Сара Василйевич и Йованович, за да не допусне изоставане на своя аванс във втората част. До края на първото полувреме точните стрелби на Манолова и Бонева отново не промениха ситуацията на паркета за самоковския тим, което бе добре дошло за неговия съперник да се изстреля при 51:37 на голямата почивка.

Виолета Григорова и Манолова показаха, че бронзовият медалист в женската А група има сили за по-достойно представяне на старта на второто полувреме, стопявайки изоставането му до едноцифрени изражения. Чех напомни за себе си и именно нейните усилия върнаха спокойствието на домакините, които в края на предпоследния период поведоха с 21 точки. В последната десетка резултатността драстично намаля, но това не промени хода на събитията.

Ивана Бонева бе над всички за Рилски с 19 точки. Деница Манолова записа 17 и 5 борби, Радина Илиева реализира 11.

Марта Йованович завърши с 20 точки и 8 борби за победителките. Блажа Чех има 18 и 5 асистенции, Ана Перич отбеляза 12 точки, София Олич вкара 11.

#Адриатическа баскетболна лига за жени 2025/26 #БК Партизан 1953 #ЖБК Рилски спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
4
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
5
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Отиде си режисьорът Росен Елезов
6
Отиде си режисьорът Росен Елезов

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Европейски баскетбол

Йордан Минчев със силно представяне за Кемниц в Еврокъп
Йордан Минчев със силно представяне за Кемниц в Еврокъп
Рилски издържа едно полувреме срещу испанци във ФИБА Къп Рилски издържа едно полувреме срещу испанци във ФИБА Къп
Чете се за: 03:55 мин.
Три победи и една загуба за Спартак Плевен в Европейската младежка баскетболна лига за юноши до 17-годишна възраст Три победи и една загуба за Спартак Плевен в Европейската младежка баскетболна лига за юноши до 17-годишна възраст
Чете се за: 01:20 мин.
Везенков се развихри за пореден верен ход на Олимпиакос в Гърция Везенков се развихри за пореден верен ход на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Босненци завоюваха първата си победа в Адриатическата лига срещу Виена на Борислав Младенов Босненци завоюваха първата си победа в Адриатическата лига срещу Виена на Борислав Младенов
Чете се за: 01:40 мин.
Йордан Минчев и Кемниц се завърнаха на победния път в Бундеслигата Йордан Минчев и Кемниц се завърнаха на победния път в Бундеслигата
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ