Роберто Де Дзерби е новият мениджър на Тотнъм

Тотнъм официално обяви назначението на Роберто Де Дзерби за нов мениджър на отбора. Италианският специалист подписва договор за пет години с лондонския клуб.

В контракта има и специална клауза, която позволява на Де Дзерби да напусне, ако "шпорите“ изпаднат от елита на английския футбол.

Бившият наставник на Олимпик Марсилия и Брайтън става третият мениджър на Тотнъм през настоящия сезон след Томас Франк и Игор Тудор. Хърватинът се задържа начело едва 44 дни, като остави отбора само на точка от зоната на изпадащите.

„Радвам се да се присъединя към този фантастичен клуб, който е един от най-престижните в света. В разговорите с ръководството амбицията беше ясна – да се изгради отбор, който да постига големи успехи и да играе футбол, който вдъхновява феновете. Тук съм, защото вярвам в тази визия“, заяви Де Дзерби.

Той очерта и краткосрочните цели пред тима.

"Основният ни приоритет е да се изкачим в класирането на Висшата лига. Това ще бъде нашият фокус до края на сезона. Очаквам с нетърпение да започна работа с отбора“, добави италианецът.

Де Дзерби поема Тотнъм в ключов момент, в който клубът се бори да се отдалечи от опасната зона и да стабилизира представянето си до края на кампанията.