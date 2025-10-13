Робин льо Норман: Решен съм да не допускам никакви изненади утре

Защитникът на Испания Робин льо Норман е категоричен, че тимът му утре няма да прави никакви компромиси и ще играе на 100 процента срещу България, за да продължи перфектния си старт и за да си гарантираи напрактика класиране за световното първенство.

Испания посреща България от 21:45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид, след като има три поредни победи в група Е на пресявките в зона Европа, но също така не е губил в квалификация от 2023 година срещу Шотландия.

БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България

„Наистина се надявам да спечелим утре, за да продължим този импулс. Част съм от едно невероятно поколение с невероятни играчи. Опитвам се да дам най-доброто от себе си в тази група. Лукс е да споделям съблекалня с тях“, започна испанският централен защитник.

Говорейки за конкуренцията в центъра на защитата и това, че е вторият най-използван футболист от Луис де ла Фуенте, той обясни: "Спечелихме много мачове заедно с Аймерик Лапорт. Справихме се добре и с Дийн Хаусен и Пау Кубарси. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за всеки отбор, а след това треньорът прави своя избор. А това, че съм вторият най-използван от треньора футболист – за мене е огромна чест“.