ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Робин льо Норман: Решен съм да не допускам никакви изненади утре

Спорт
Защитникът на Испания си пожела тимът му да не допуска гол до края на световните квалификации в зона Европа.

Робин льо Норман
Снимка: БТА
Защитникът на Испания Робин льо Норман е категоричен, че тимът му утре няма да прави никакви компромиси и ще играе на 100 процента срещу България, за да продължи перфектния си старт и за да си гарантираи напрактика класиране за световното първенство.

Испания посреща България от 21:45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид, след като има три поредни победи в група Е на пресявките в зона Европа, но също така не е губил в квалификация от 2023 година срещу Шотландия.

БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България

„Наистина се надявам да спечелим утре, за да продължим този импулс. Част съм от едно невероятно поколение с невероятни играчи. Опитвам се да дам най-доброто от себе си в тази група. Лукс е да споделям съблекалня с тях“, започна испанският централен защитник.

Говорейки за конкуренцията в центъра на защитата и това, че е вторият най-използван футболист от Луис де ла Фуенте, той обясни: "Спечелихме много мачове заедно с Аймерик Лапорт. Справихме се добре и с Дийн Хаусен и Пау Кубарси. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за всеки отбор, а след това треньорът прави своя избор. А това, че съм вторият най-използван от треньора футболист – за мене е огромна чест“.

"Ако е възможно, не искам никакви лоши резултати. Искам да спечеля всеки мач, да съм в най-доброто си състояние и да пристигна на световното първенство във възможно най-силна форма. Бих искал никога да не допускам гол, но и противниците играят своята игра. Ще зависи от нас да продължим този импулс. Решен съм да не допускам никакви изненади утре“, каза още Льо Норман.

