Родители на третокласници в Сливен на протест, дете със специални потребности тормозело учениците

Родители на третокласници от ОУ „Димитър Петров“ в Сливен тази сутрин отказаха да пуснат децата си на училище. Причината – по думите им ученик със специални образователни потребности системно нарушава дисциплината и създава риск за останалите деца. Недоволството на родителите доведе до протест пред училището още в ранните часове на деня. Те настояват детето да бъде преместено в специализирано учебно заведение, като твърдят, че въпреки индивидуалната форма на обучение, то често се движи свободно из сградата. Според тях детето влиза в класните стаи, смущава учебния процес и децата се страхуват.
От общината също реагираха на случая.
Заместник-кметът Пепа Чиликова съобщи, че днес предстоят допълнителни срещи с ръководството на училището и майката на детето. Общината не е била известена, че днес родителите няма да пуснат децата си в училище, за което ще бъде потърсена отговорност от директора.
Ана Карамфлова, родител на ученичка от 3-ти клас: "Когато разбрах вчера, дъщеря ми каза, че това детенце е я блъснало по стълбите и едва не се е пребила. Предният път е накъсала рисунките и всичките на стената, които са били. И са под ключ постоянно в стаята и ходят с придружител до тоалетната."
Деян Георгиев, родител на дете от училището: "И всички ние, цялото училище сме заложници заради него. Ето, децата са днес към някое хубаво училище. Директорката там трепери, жената. Хората са хванали за главата. Това е недопустимо."
Маргарита Иванова, директор на ОУ „Димитър Петров“ Сливен: „Аз наистина искам да ги успокоя. Не знам доколко мога да гарантирам безопасността, но силно се надявам каквото можем, правим от страна на училището.“