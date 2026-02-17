Родители на третокласници в Сливен на протест, дете със специални потребности тормозело учениците

Родители на третокласници от ОУ „Димитър Петров“ в Сливен тази сутрин отказаха да пуснат децата си на училище. Причината – по думите им ученик със специални образователни потребности системно нарушава дисциплината и създава риск за останалите деца. Недоволството на родителите доведе до протест пред училището още в ранните часове на деня. Те настояват детето да бъде преместено в специализирано учебно заведение, като твърдят, че въпреки индивидуалната форма на обучение, то често се движи свободно из сградата. Според тях детето влиза в класните стаи, смущава учебния процес и децата се страхуват.

От общината също реагираха на случая.

Заместник-кметът Пепа Чиликова съобщи, че днес предстоят допълнителни срещи с ръководството на училището и майката на детето. Общината не е била известена, че днес родителите няма да пуснат децата си в училище, за което ще бъде потърсена отговорност от директора.