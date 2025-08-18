Родители на ученици да работят от вкъщи през лятото?

През лятото много родители трудно съчетават работата си с грижата за децата, особено ако те са между 8 и 12 години. За това депутатът Деница Сачева предлага нова идея – родителите да имат право на гъвкаво работно време или работа от вкъщи по време на лятната ваканция.

Много семейства разчитат на баби и дядовци за помощ. Но не всички имат тази възможност. Някои деца често през лятото са на занимални, защото родителите им не могат да са по цял ден с тях.

Ако родителите могат да предлагат на работодателите си по-гъвкави условия през лятото, това ще облекчи семействата. Работодатели също смятат, че идеята е добра, но има сектори, където дистанционна работа не е възможна.

Промените се очаква да бъдат официално предложени в началото на септември.





