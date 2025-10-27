Родри отново тренира

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Испанският халф е извън терените поради контузия на връзките на коляното.

родри изпращаме един изключителен сезон заслужаваме изцяло
Снимка: БТА
Голямата звезда на Манчестър Сити Родри се завърна към тренировки с отбора, съобщиха британските медии.

Испанският халф е извън терените поради контузия на връзките на коляното, която получи при победата на Сити с 1:0 над Брентфорд. Завръщането му към тренировките е значителен импулс за отбора на Пеп Гуардиола преди гостуването им в средата на седмицата срещу Суонзи за Купата на лигата.

Родри е в английския клуб от 2019 г., като се присъедини от Атлетико Мадрид. Този сезон халфът има седем участия във всички турнири за Манчестър Сити (шест от които като титуляр) без отбелязан гол.

