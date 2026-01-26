Роджър Федерер вярва, че Карлос Алкарас ще спечели в Австралия

Роджър Федерер се надява, че водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще стигне до мечтания за испанеца кариерен Голям Шлем като спечели Откритото първенство на Австралия тази година или по-късно.

Талантливият млад испанец е смятан за фаворит в Мелбърн тази година, като той вече има 6 титли от големия шлем зад гърба си, на едва 22 години. Алкарас е печелил всеки Голям Шлем по 2 пъти, но никога не е стигал до успех в Австралия.

Най-добрите му постижения са четвърфиналите, до които достигна през 2024 и 2025 година.

Смятаният от мнозина са най-велик играч в историята на тениса, Федерер, говори за бъдещето на 22-годишния испанец на пресконференция в Мелбърн. Той смята, че триумф на Алкарас в Австралия би бил един специален момент.

"Ще бъде пълна лудост да достигне до това постижение на толкова крехка възраст. Предстои да видим най-доброто от него в турнира, който навлиза в решаващата си фаза. Надявам се да спечели, защото подобно постижение би било невероятен и много специален момент за тениса", каза Федерер.

Швейцарецът коментира и доброто ниво, което мъжете показват в последните години.

"Прогресът, който виждам е просто невероятен. Тренирал съм с някои от момчетата. Те са изключителни тенисисти. Разбира има още много време пред тях, но най-важното е да се запазят здрави", допълни той.

Федерер не отписа вариант , в който става треньор, като каза че в момента няма време и не е фокусиран върху това.