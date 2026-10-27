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Рома надви Каляри в мач с шест гола и се доближи до върха в Серия А

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Чете се за: 06:10 мин.
Спорт
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Тимът на Джан Пиеро Гасперини спечели с 4:2 на "Олимпико“, след като допусна късно изравняване, но стигна до успеха с две попадения в заключителните минути

Рома надви Каляри в мач с шест гола и се доближи до върха в Серия А
Снимка: БГНЕС
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Рома победи Каляри с 4:2 на „Стадио Олимпико“ в двубой от междинния кръг на италианската Серия А. Отборът на Джан Пиеро Гасперини трябваше да преодолее сериозна съпротива от гостите, които поведоха рано и успяха да изравнят в заключителните минути, преди домакините да решат срещата с два бързи гола.

Емануеле Лули, Николо Пизили, Родриго Мора и Дониел Мален се разписаха за римляните, докато попаденията за Каляри бяха дело на М'Бала Нзола и Даниел Малдини.

С успеха Рома се върна на победния път след равенството 3:3 срещу Наполи в предишния кръг и се доближи на четири точки от лидера Лацио. Разликата може да се промени след изиграването на гостуването на Интер срещу Венеция в сряда.

Домакините започнаха активно и още в шестата минута Джанлука Манчини получи възможност да открие резултата, но вратарят на Каляри Елия Каприле се намеси успешно.

Малко по-късно гостите стигнаха до дузпа. След изпълнение на ъглов удар Мишел Адопо насочи топката с глава, а Николо Пизили игра с ръка в наказателното поле. Главният съдия Ермано Феличани прегледа ситуацията с помощта на ВАР и отсъди наказателен удар.

В десетата минута М'Бала Нзола застана зад топката и с прецизно изпълнение преодоля Пиерлуиджи Голини, за да изведе Каляри напред.

Рома обаче реагира бързо и възстанови равенството само пет минути по-късно. Науел Молина центрира от левия фланг, а Емануеле Лули се включи в наказателното поле и с удар с глава изпрати топката в мрежата за 1:1.

Попадението беше второ за 19-годишния футболист в Серия А през сезона. Младият защитник, който наскоро поднови договора си с Рома до 2031 година, се превърна в една от ключовите фигури за домакините.

В 22-ата минута Лули отново имаше решаващо участие в атаката на римляните. Той подаде към включилия се в наказателното поле Николо Пизили, който реализира за 2:1 и осъществи пълния обрат.

След попадението Рома пое контрола върху срещата, но Каляри продължи да създава опасности при бързите си контраатаки.

В 34-ата минута Адам Оберт центрира отляво, а Мишел Адопо отправи опасен удар, който беше отразен от Голини. При последвалото положение Нзола също не успя да намери целта.

До почивката нападателят на гостите имаше още една възможност да се разпише, но ударът му с левия крак премина покрай вратата. Така първото полувреме завърши с преднина от 2:1 за Рома.

След подновяването на играта домакините продължиха да търсят трето попадение. Сантиаго Кастро стреля в 48-ата минута, но ударът му не затрудни Каприле.

Каляри също не се отказа от опитите си да изравни. В 54-ата минута Алесандро Дейола отправи силен удар от дистанция, който Голини изби над напречната греда. Малко по-късно вратарят на Рома отрази и опасен изстрел на Фадера.

Джан Пиеро Гасперини предприе промени в състава си и в 56-ата минута включи Дониел Мален и Родриго Мора, които впоследствие изиграха решаваща роля за крайния резултат.

В следващите минути Рома имаше възможности да увеличи преднината си, но не успя да се възползва от тях. В 77-ата минута Мален получи подаване от Мора, но не успя да отправи достатъчно точен удар.

В заключителната част Каляри увеличи натиска си. В 74-ата минута Голини отрази силен изстрел на Родригес, а малко след това се справи и с удар с глава на Адопо.

Усилията на гостите дадоха резултат в 81-ата минута. Адам Оберт спечели единоборство с Девине Ренш и подаде към появилия се като резерва Даниел Малдини, който остана очи в очи с Голини и реализира за 2:2.

Това беше петото попадение на Малдини в първенството през сезона и за кратко изглеждаше, че Каляри ще успее да си тръгне с точка от Рим.

Рома обаче реагира незабавно. В 85-ата минута появилият се малко по-рано на терена Даниеле Гиларди центрира от десния фланг, а Родриго Мора се ориентира най-добре в наказателното поле и с удар с глава върна преднината на домакините.

Само две минути по-късно Мора отново беше в основата на голова атака. Португалецът проби в наказателното поле и подаде към Дониел Мален. Първият удар на нидерландеца беше блокиран, но при добавката той не сгреши и оформи крайното 4:2.

До последния съдийски сигнал Каляри не успя да отговори, а Рома запази аванса си и заслужи трите точки след драматичния развой на срещата.

#Рома ФК #Серия А 2026/2027 #ФК Каляри

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