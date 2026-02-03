Роналдо обмисля раздяла с Ал-Насър

Голямата звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо може да напусне клуб през летния трансферен прозорец, съобщава португалското издание "Рекорд".

Според информацията, 40-годишният нападател е недоволен в Ал-Насър и обмисля да продължи кариерата си в Европа или американската Мейджър лийг сокър. Трансферът му може да струва на новия му клуб 50 милиона евро.

По-рано Роналдо не беше включен в състава за мача от 20-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия срещу Рияд (1:0). Медийни съобщения сочат, че нападателят е бойкотирал мача в знак на протест срещу политиката на клуба, който се управлява от Публичния инвестиционен фонд (PIF).