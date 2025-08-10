Руи Мота: Има още какво да подобрим

Лудогорец продължава без грешка от началото на сезона в първа лига. Разградчани се справиха със Славия лед 3:0 на стадион „Александър Шаламанов“. Старши треньорът Руи Мота смята, че действащите шампиони имат още какво да подобрят в своето представяне.

"Искам да поздравя отбора за трите точки. Беше важно за нас да победим, особено в такъв цикъл с много натоварена програма. Знаехме, че ни чака труден мач. Домакините имат доста футболисти с талант. Играхме на техния стадион и никога не е лесно в тези моменти. Имахме някои проблеми, но ги превъзмогнахме и се възползвахме от нашите шансове. Славия даде сериозен отпор. Вкарахме втори гол и след това се наслаждавахме на терена“, започна той.

„Има още много какво да подобрим, но печелим победа след победа. Първият гол винаги е много важен, за всички. Когато съперникът е играл уверено, но на нас ни помогна много второто попадение. След това мачът отиде в нашата посока и победихме. Момчетата разбират, че всеки един от тях трябва да бъде на сто процента. Когато нещата не се получават, показваме характер и искаме да се подобряваме. Тези победи ни помагат в това отношение“, добави португалецът.

„Първо трябва да си починем. Това винаги е приоритет след един мач. Ще анализираме двубоите и ще въведем играчите в плана ни за Ференцварош. Не можем да мислим през един мач. Ще видим как може да се справим по-добре. В Шампионската лига няма лесни двубои, но тези три точки определено ни помагат“, завърши Мота.