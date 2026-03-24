БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Румънското правителство отложи обявяването на кризисна ситуация в страната

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
евро компенсация скъпи горива получи помощ какви условия
Слушай новината

Правителството на Румъния отложи обявяването на кризисна ситуация днес, след като Икономическият и социален съвет не даде становище за пазара на горива.

Кабинетът на дясноцентриста Илие Боложан иска да въведе защитни мерки за период от 6 месеца. Правителството ограничава търговската надценка до максимум 50% от средната търговска надценка, регистрирана през миналата година. Така се спират потенциални спекулации.

Намалява се и съдържанието на биогорива в бензина от 8 на 2%, а износът на горива се ограничава.

Според румънски медии, министърът на енергетиката Богдан Иван е настоявал за намаляване както на ДДС, така и на акцизите върху горивата. Министърът на финансите и премиерът обаче са заявили, че мярката трябва да бъде отложена и приложена само ако цените на горивата достигнат 2 евро и 16 евроцента за литър. Цената на един литър стандартен дизел в момента е 1 евро и 96 евроцента.

Забелязва се интерес от страна на съседите ни от Румъния към бензиностанциите около Дунав мост от хора, които регулярно пътуват по работа в България и предпочитат да заредят автомобилите си по-евтино тук.

#румъния #пазар на горивата

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ