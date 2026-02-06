БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в чужбина да гласуват

Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права. Това написа Румен Радев в своя профил в социалната мрежда Фейсбук.

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим".

#секции в чужбина #гласуване #избори #Румен Радев

