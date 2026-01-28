БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Президентът на Българската федерация по джудо посочи какви суми са необходими за организирането на един лагер или един турнир.

Румен Стоилов
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов разкри, че все още няма подписан договор с Министерството на спорта относно финансирането и нито една федерация не получава пари до април.

Той посочи, че това е ежегодна практика.

"Всяка година за всички федерации е едно и също в началото на годината. Самото състезание не ни е казус, защото ние започваме цялата организация и финансиране още от миналата година. Няма как да направим такъв турнир с толкова много състезатели, хотели и т.н. Всички знаете, че се плащат предварително хотелите, никой не чака да дойдат гостите, да платят и тогава. Големият казус при нас е, и не само в нашия спорт, че всички средства за лагери, заплати, екипировка, че всичко като финансиране започва в най-добрия случай в края на март", каза Стоилов на пресконференция.

Президентът на централата посочи какви суми са необходими за организирането на един лагер или един турнир.

"Аз като физическо лице януари месец съм превел към федерацията може би към 80 хиляди евро, Антон Големанов, който е член на Управителния съвет, преведе 5000 евро, с колегите, които са тук, от шест години работим заедно, всяка година е едно и също. Надяваме се при редовно правителство да има бюджет и по-бързо да преведат парите, защото европейското първенство е през април. Тези хора тук знаят много добре колко струва един лагер. Няма да говоря с конкретни цифри, дори "Дианабад" само настаняването, Белмекен, който беше преди Нова Година, струваше около 20 хиляди лева, и това всичко е без бюджет", добави той.

Стоилов заяви, че състезателите и треньорите заслужават повече от адмирации за търпението.

"В момента нямаме подписан договор, никой не знае какви пари ще имаме и дори да има подписан договор, парите идват в най-добрия случай април месец. Шест години с г-н Стойков управляваме федерацията. Служителите ни във федерацията не взимат пари от държавата, осигуряваме ги ние като ръководство. Нито един спортист, независимо, че не получава нищо нито една федерация, не е излязъл навън да протестира и затова считам, че моите колеги, спортистите, не само състезателите, заслужават не адмирации, а повече от адмирации", коментира президентът на федерацията.

Според него българските състезатели могат да постигнат резултати, въпреки трудните условия.

"Ние сме един от малкото рейтингови спорта, в България са два-три. Тези момчета, ако не ходят на състезания, а те за да отидат трябва да се подготвят предварително, отиват на кино. Ние не сме щанги, не сме бокс, не сме борба, които отиват на две състезания и взимат квота за Олимпиадата. Те, ако не участват на десет Гран При или Голям Шлем, посмъртно не могат да вземат квота. Със сигурност ще се справим и се надявам да имаме достатъчно квоти на Младежката Олимпиада и момчетата да се готвят за световно и европейско първенство, защото на финала се отчитаме с европейски и световни първенства", завърши Стоилов.

