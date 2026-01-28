БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 50 български състезатели ще участват на Европейската отворена купа по джудо "Освобождение"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

От Българската федерация по джудо искат състезателите да спечелят квоти за Младежката Олимпиада и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Близо 50 български състезатели ще участват на Европейската отворена купа по джудо "Освобождение"
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Около 50 български състезатели ще участват на Европейската отворена купа по джудо "Освобождение" през уикенда в София, а целта пред ръководството на федерацията е завоюване на повече олимпийски квоти за Младежката Олимпиада тази година и Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Това обявиха на пресконференция президентът на БФ Джудо Румен Стоилов и Даме Стойков, вицепрезидент на централата.

Младежката Олимпиада ще се състои в Дакар (Сенегал) от 31 октомври до 13 ноември.

"Ще използвам възможността да благодаря на Министерството на младежта и спорта, на министър Иван Пешев, за помощта, съдействието, предходната 2025 година за организацията на това състезание, защото един такъв турнир не се прави от днес за утре, а се готвим от месеци. Целта ни е повече квоти за Младежката Олимпиада и за Игрите в Лос Анджелис", коментира Стоилов.

"Това е може би един от най-старите международни турнири в България и в последните години се очертава да става все по-престижен. Преди години, когато ние с Георги Георгиев бяхме състезатели, турнирите се деляха на категория А, Б и В в Европа и в света, имаше само един Мастърс в Япония, сега са Световни купи, Гран При, Шлем и т.н. - по-модерно. Турнир "Освобождение" беше категория А, един от най-добрите в Европа и в света. Преди години, преди да се заемем ние като ръководството на федерацията, беше позападнал, сега се опитваме да го възродим и с всяка изминала година стана все по-добър, но това е един труден процес и се надяваме да го закараме там където беше. Скъпи състезатели, чрез вас искам да приветствам всички джудисти, които ще участват. Интересът към събитието е много голям, имаме около 400 състезатели и ако може всичките да станете първи или да сте поне на финал, някой дано да вземе Купата Освобождение", заяви Даме Стойков.

"Първи турнир за годината, очертава се много силно състезание, което носи точки за разнглистата, а догодина и за олимпийската ранглиста. Ние ще участваме с около 50 състезатели и се надявам да покажат какво могат. Ние пък като треньори да видим нови състезатели, за да се подобри подготовката", каза старши треньорът на националния отбор Георги Георгиев.

На 6-7 февруари страната ще участва с трима представители на турнира от Големия Шлем в Париж - Марк Христов, Георги Граматиков и Боян Йотов.

"Имахме 15 години дупка в женското джудо, освен Ивелина Илиева, но сега развиваме и женското джудо. Имаме почти завършени състезателки, с които след 2-3 години ще се гордеем", добави Стойков.

Състезателите Марк Христов, Георги Граматиков, Боян Йотов и Христо Вълков заявиха, че за тях "Освобождение" е специален турнир.

"Освобождение" е специален турнир, освен българската публика. През 2017 година участвах за първи път, миналата година бях №1 и отпаднах в първия кръг. Сега е различно, връщам се след контузия и операция, надявам се да ми даде добър старт за годината", заяви Марк Христов.

Турнирът ще бъде официално открит от Министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Двубоите започват в 10.00 часа, а финалите са от 16.30 и в двата дни. Входът за публиката в "Арена 8888" в свободен.

Снимки: Startphoto

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Още от: Други спортове

Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април
Чете се за: 04:07 мин.
Тайсън Фюри ще се завърне на ринга през април с двубой с руснака Арсланбек Махмудов Тайсън Фюри ще се завърне на ринга през април с двубой с руснака Арсланбек Махмудов
Чете се за: 01:05 мин.
Включването на рапъра Гали на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри предизвика полемики Включването на рапъра Гали на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри предизвика полемики
Чете се за: 02:07 мин.
Дара Стоянова спечели първото контролно състезание на женския национален отбор за годината Дара Стоянова спечели първото контролно състезание на женския национален отбор за годината
Чете се за: 01:47 мин.
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ