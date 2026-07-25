Русия обяви за 11 загинали след украински удар с дронове в Запорожка област

11 души, включително четири деца, са загинали при нощен удар срещу летен лагер в окупираната Запорожка област на Украйна, съобщават местните руски окупационни власти.

Президентът на Казахстан открито призова Путин за спиране на сраженията в Украйна и замразяване на конфликта.

Украйна съобщи, че е поразила руска петролна платформа в Каспийско море и петролна рафинерия в Сибир.

В рамките на два дни Румъния е свала втори дрон, нарушил въздушното й пространство. Поразеният вчера апарат беше обявен за руски.