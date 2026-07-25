БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл"...
Чете се за: 06:00 мин.
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия обяви за 11 загинали след украински удар с дронове в Запорожка област

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Президентът на Казахстан призова Путин за спиране на сраженията в Украйна и замразяване на конфликта

Русия обяви за 11 загинали след украински удар с дронове в Запорожка област
Слушай новината

11 души, включително четири деца, са загинали при нощен удар срещу летен лагер в окупираната Запорожка област на Украйна, съобщават местните руски окупационни власти.

Президентът на Казахстан открито призова Путин за спиране на сраженията в Украйна и замразяване на конфликта.

Украйна съобщи, че е поразила руска петролна платформа в Каспийско море и петролна рафинерия в Сибир.

В рамките на два дни Румъния е свала втори дрон, нарушил въздушното й пространство. Поразеният вчера апарат беше обявен за руски.

#удари с дрон #Запорожка област #румъния #загинали хора #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
2
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
5
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни
6
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
4
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Русия

Масирани руски удари в Източна Украйна
Масирани руски удари в Източна Украйна
ЕС одобри 21-вия пакет санкции срещу Русия: Има ли шанс да се възобновят преговорите за мир? ЕС одобри 21-вия пакет санкции срещу Русия: Има ли шанс да се възобновят преговорите за мир?
Чете се за: 04:00 мин.
Крим върна обществените улични телефони за спешни обаждания Крим върна обществените улични телефони за спешни обаждания
Чете се за: 01:55 мин.
Срещата Рубио – Лавров: Руският дипломат потвърди готовността на Москва за дипломатическо регулиране на кризата Срещата Рубио – Лавров: Руският дипломат потвърди готовността на Москва за дипломатическо регулиране на кризата
Чете се за: 02:12 мин.
ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия ЕС постигна политическо съгласие за 21-вия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:12 мин.
Украйна беше акцент в разговора на срещата Рубио – Лавров Украйна беше акцент в разговора на срещата Рубио – Лавров
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ