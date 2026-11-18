С 20% са се увеличили цените на зеленчуците на борсата в Първенец за последния месец, каза директорът на тържището Илия Гатев.

По думите му това е нормално за сезона и няма съществена разлика в стойностите между тази и миналата есен:

Илия Гатев, директор на Стоково тържище с. Първенец: " В момента има сезонно повишаване на цените. Това касае най-вече домати, краставици, тиквички, това, което се произвежда от нашите производители. За един месец те са се вдигнали повече от 20%. В момента доматите се търгуват около 2 евро за килограм, краставиците евро и 80, но това е нормално за сезона. При цитрусите, знаете, сега вече навлизаме в сезонно на цитрусите, има леко понижение на цените, но не бива да очакваме прекалено голямо понижение, защото транспортните разходи на фирмите са доста големи."

По думите на Гатев, компенсациите за бизнеса за по-високия ток са по-малки, в сравнение с миналата година и не се изплащат навреме:

Илия Гатев, директор на Стоково тържище с. Първенец: "Нашите енергийни разходи са най-големи през лятото, тъй като имаме хладилни бази за съхранение на плодове и зеленчуци. Но в момента да, последните месеци сметките са изключително високи, а компенсациите са в по-малък размер. И затова казвам, изключително важно е за бизнеса да получава компенсации на време и в по-голям размер, за да може да оцелее през зимата."

И още един проблем пред търговците – оборотите намаляват:

Илия Гатев, директор на Стоково тържище с. Първенец: "Това го констатираме от началото на годината, че оборотите на търговците намаляват. Аз го отдавам основно на това, че намалява покупателната способност. Все по-малко се пазарува в магазинчета, по пазари, дори в големите магазини и това се отразява и на нашите обороти. Няма как при това снижаване на реалните доходи хората да пазаруват както преди."

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