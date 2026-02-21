БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

С два гола на Хари Кейн Байерн Мюнхен постигна 19-а победа в Бундеслигата

от БНТ
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Баварците се наложиха над Айнтрахт Франкфурт.

Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Отборът на Байерн Мюнхен постигна 19-а победа от началото на сезона в Бундеслигата, надигравайки с 3:2 Айнтрахт Франкфурт. Два гола на Хари Кейн осигуриха успеха, а футболистите на Венсан Компани трябваше да потреперят доста, след като гостите намалиха от 0:3 до 2:3.

Баварците имат 60 точки, с 9 пред Борусия Дортмунд, който по-късно днес среща РБ Лайпциг и могат да стопят пасива си до 6 преди директния сблъсък между двата тима в 24-ия кръг. Изненадващо, Байер Леверкузен падна с 0:1 при гостуването си на средняка Унион Берлин. Третият в класирането Хофенхайм завърши 2:2 при гостуването на Кьолн.

Първото попадение в срещата беше дело на Александър Павлович, който вкара от границата на наказателното поле с помощта на мокрия терен. Вратарят на Франкфурт Кауа Сантос отново не се намеси както трябва и предизвика неодобрителни реакции на феновете на тима.

В 20-ата минута Хари Кейн удвои преднината на домакините, засичайки с глава подаване от ъглов удар. През второто полувреме след подаване на Йозуа Кимих той покачи на 3:0, като това беше неговият 28-и гол през сезона и 501-и в кариерата откакто играе футбол. Също така той застрашава и рекорда на Роберт Левандовски, който има сезон с 41 гола с екипа на Байерн. Това беше третият мач в Бундеслигата с точно два гола за него.

При малко намалено темпо на терена гостите върнаха едно попадение в 77-ата минута, когато Йонатан Буркхард вкара от дузпа. Лош пас на Кимих назад пък позволи на Арно Калимуендо да стопи до 2:3 в 86-ата минута, но баварците удържаха победата.

Невероятно красиво изпълнение на здравеняка Рагнар Аке позволи на Кьолн да поведе на Хофенхайм, но в крайна сметка двата отбора завършиха 2:2 и гостите изостават от 2-ата позиция на 5 точки. Кьолн е на 12-о място с 24.

Рани Кедира преди почивката вкара единствения гол за Унион Берлин срещу Байер Леверкузен, а Аугсбург направи обрат срещу Волфсбург и го победи с 3:2. „Вълците“ са точно над зоната на плейофа за оцеляване, на точка след Вердер Бремен.

