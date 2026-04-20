ЦИК с междинни резултати при 91,68% обработени протоколи:...
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

С гол от дузпа на Леандро Паредес Бока Хуниорс надви Ривър Плейт в Суперкласико

Това бе и първата загуба на Ривър под ръководството на треньора Едуардо Куде

С гол от дузпа на Леандро Паредес Бока Хуниорс надви Ривър Плейт в Суперкласико
Леандро Паредес реализира дузпа в добавеното време на първото полувреме, за да донесе победа с 1:0 на Бока Хуниорс като гост над Ривър Плейт в голямото дерби на Аржентина, прекъсвайки серията от девет мача без загуба във всички турнири на големите им съперници. Това бе и първата загуба на Ривър под ръководството на треньора Едуардо Куде, оставяйки ги на второ място в Група Б на Апертура с 26 точки, докато Бока Хуниорс се изкачи на трето място в Група А с 24.

В оспорваното първо полувреме капитанът Паредес, бивш играч на ПСЖ, Ювентус и Рома, не допусна грешка от бялата точка точно преди почивката и смълча врящия котел на стадион „Монументал“, след като ВАР отсъди, че Лаутаро Риверо е играл с ръка в наказателното поле.

Ривър натисна в търсене на изравнителен гол през втората част, но не създаде много чисти положения, докато Бока организира няколко опасни контраатаки, като Белтран направи ключови спасявания.

